SKAPTE RABALDER: Dette stuntet, i regi av Frank Løke, skapte kraftige reaksjoner etter lørdagens «Skal vi danse». Foto: Cicilie S. Andersen/VG

Frank Løke etter dansedramaet: – Jeg føler meg dolket i ryggen av TV 2

38-åringen hevder nå at både dansepartneren og TV 2 fikk kalde føtter etter trusesjokket på parketten lørdag.

Løke skriver i en sms at stuntet lørdag var planlagt fra hans side, og at partneren Tone Jacobsen ble sjokkert over at han faktisk gjennomførte det. 38-åringen hevder på en annen side at hun spilte en «offerrolle» i etterkant, og at uvennskapet dem i mellom var et skuespill for å skaffe oppmerksomhet.

Jacobsen har til VG forklart at hun føler seg sveket og såret etter stuntet , og at hun vurderte å trekke seg fra programmet .

– Hva som gikk «galt» var at Tone fikk for mange sympatimeldinger og hun tok faktisk offerrollen seriøst, selv om planen var at vi skulle bli venner igjen og skvære opp, så fikk Tone kalde føtter med å innrømme at dette var et spill. Hun hadde blitt hatet hvis folk hadde funnet ut at dette bare var et spill og at hun hadde holdt dem for narr, påstår han.

Han skriver videre at dansepartneren fikk beskjeden om at de var kastet ut fra programmet 10 minutter før ham selv, og at hun forsvant fra dansesenteret uten å si farvel.

– Jeg ble jævlig satt ut da Jarle Nakken ringte, og han ga meg heller ingen mulighet til å forklare meg. Han sa bare at «avgjørelsen er tatt, Frank». Jeg tror rett og slett at enkleste løsning for TV 2 var å hive meg ut, sier han til VG.

Han mener Jacobsen ikke sa noe om «spillet» fordi hun var redd for hva folk ville si.

TV 2 har gjentatte ganger overfor VG sagt at de ikke visste om stuntet på forhånd, til tross for at det lørdag formiddag ble publisert både sak og video på TV 2 der Løke forteller at han ønsker «nakensjokk». Det har fått flere til å beskylde TV 2 for å være uærlige, blant annet redaktør i Medier24 , Erik Waatland.

Det får også Løke til å reagere.

– Hvordan kan TV 2 bli overrasket over at den faktisk kom senere på kvelden?

På telefon sier Løke til VG at han føler seg kastet under bussen av TV 2. Han mener at han fikk to regler å forholde seg til under programmet – at han ikke skulle vise «edlere deler» eller skade noen i salen.

– Jeg føler meg dolket i ryggen av TV 2. Utover disse to tingene fikk jeg gjøre hva jeg ville. Det eneste jeg fikk beskjed om sånn sett var at «det ville være fint om du informerer oss om du skal finne på noe, sånn at vi kan få det med på kamera», hevder han.

– Dette gjorde at jeg følte meg trygg på min rolle og hva jeg fikk lov til.

Programdirektør i TV 2, Jarle Nakken, sier til VG at Løkes påstander får stå for hans regning.

– TV 2 har redaktøransvar for «Skal vi danse». Dette var ikke klarert på noe måte. Og som vi understreket i går er det såkalte «nakenstuntet» ikke alene grunnen til at vi nå avslutter alt samarbeid med Løke. Det skjer etter en helhetsvurdering. Det er ingen menneskerett å være på TV. Vi ønsker Løke lykke til på andre arenaer.

Dansepartner Tone Jacobsen er kjent med påstandene fra den tidligere håndballspilleren, og i en sms til VG skriver hun følgende:

– Jeg har overhodet ikke vært en del av det «spillet» Frank refererer til, og det som skjedde på lørdag kom like overraskende på meg som for seerne. Nå ønsker jeg å legge dette bak meg, og har ikke flere kommentarer til det som skjedde i helgen. Skulle dere ha spørsmål så ta kontakt med PR-sjef Jan-Petter Dahl i TV 2, skriver hun.

Løke skapte lørdag rabalder da han stilte i «Borat»-drakt på direktesendt TV under «Skal vi danse». Flere har reagert sterkt på stuntet, og skribent Guri Idsø Viken kalte opptrinnet seksuell trakassering i en kommentar på VG mandag.

– Det var først etter denne kronikken at varsellampene begynte å lyse i TV 2, mener Løke.

VG er kjent med at Tone Jacobsen skal ha brast i gråt «backstage» etter lørdagens trusesjokk på direktesendt TV.