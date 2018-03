MOTSTANDER: Katy Perry ønsket å kjøpe kloster-eiendommen i Los Feliz. Her er hun på MTV Video Music Awards i august. Foto: Jordan Strauss / TT / NTB Scanpix

Nonne som kjempet mot Katy Perry døde i retten

Publisert: 11.03.18 05:14

En 89 år gammel katolsk nonne som i flere år har kjempet mot Katy Perry i retten over salget av en kloster-eiendom i Los Angeles, døde etter å ha kollapset i retten.

Det melder blant andre Reuters og Fox News natt til søndag.

Søster Catherine Rose Holzman (89) er en av nonnene som var involvert i rettssaken om en stor eiendom i Los Angeles.

Hun var i retten for en høring i forbindelse med Perry-salget da hun kollapset og døde lørdag. Ifølge Reuters har hverken rettsmedisineren eller erkebispedømmet i Los Angeles uttalt seg om dødsårsaken.

Bare timer før hun døde, snakket nonnen med KTTV .

– Til Katy Perry : Vær så snill å stoppe! Det gagner ingen, men sårer mange mennesker, sa hun da.

Saken startet i 2015 da Perry forsøkte å kjøpe eiendommen i Los Feliz-området for 14,5 millioner dollar. Eiendommen var ifølge Variety eid av nonnene og inkluderte en villa i romersk stil og et kloster som ble nedlagt i 2011, melder Fox News .

Forretningskvinnen Dana Hollister forsøkte da å få kjøpt eiendommen fra nonnene før sangeren. Perry og erkebispedømmet gikk da til motangrep og saksøkte Hollister for å ha grepet inn i eiendomsavtalen og hevdet at nonnene ikke hadde rett til å selge den. Hollister ble dømt til å betale 3,47 millioner til erkebispedømmet og 1,57 millioner til Perry i erstatning for rettsutgifter.

Ifølge Fox skal nonnene, Sisters of the Most Holy and Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary, ha eid eiendommen i over 40 år, men de har ikke bodd der på mange år. De skal ha ønsket å selge til Hollister i stedet for Perry, men en dommer annullerte salget tidligere i år og bestemte at erkebispedømmet hadde rettighetene til å selge eiendommen, og ikke nonnene.

En talsperson for Katy Perry har så langt ikke kommentert hendelsen.