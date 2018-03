20 av 22 ble syke på yogatur med Henriette Lien til Marokko

JOBBER SOM YOGALÆRER: Henriette Lien, tidligere «Cæsar»-stjerne og radio og TV-programleder. Foto: Janne Møller-Hansen

Publisert: 21.03.18 07:24 Oppdatert: 21.03.18 07:43

Av 22 kvinner som ble med Jomfrureiser på «yoga-retreat» til Nord-Afrika med Henriette Lien ble 20 syke. - Aldri opplevd lignende, sier daglig leder.

Det var to dager etter ankomst i Tagasuk i Marokko at den første ble virussyk. Siden ballet det på seg, og til slutt var det bare to som styrte unna sykdommen.

– Jeg har arrangert slike turer i 25 år, og aldri opplevd lignende. Det er veldig beklagelig, sier Charlotte Ehde Eliassen i Jomfrureiser.

Hun sier de nå undersøker hva som har skjedd, og forhører seg med hotellet damene bodde på.

– Viruset var ikke der før reisefølget kom, så en kan ha blitt smittet på flyet og så har det spredd seg videre.

Også yogainstruktør, og tidligere TV-personlighet Henriette Lien ble syk under oppholdet. Hun ønsker ikke å kommentere saken, men skriver dette i en SMS til VG.

– Jeg fikk og oppleve den magesituasjonen som mange uheldigvis opplevde og som man ofte kan oppleve når man reiser til land med en veldig annerledes bakterieflora.

Grethe Skogheim fra Vikersund er en av kvinnene som var med på turen og ble syk. Hun sier en av de medreisende som har testet seg har fått påvist e-coli og norovirus. Hun er misfornøyd med oppfølgingen fra Jomfrureiser.

– Jeg synes de kunne reagert kjappere når de vet at alle ble syke.

Eliassen svarer at de har beklaget og at de jobber med å finne ut hva som skjedde.

– Det er helt vanlig med behandlingstid på slike saker. Vi må jo finne ut hva som har skjedd. Alle vil få skriftlig svar når det er ferdig behandlet, sier hun, og legger til at ingen meldte fra at de var syke mens de var på reise.

– Er det noen som ikke er fornøyde må de kontakte oss mens de er på reise. Ikke én har gjort det. Det er litt rart. I ettertid spør de hvorfor vi ikke sendte lege, sier hun og understreker igjen at de jobber på spreng med saken.