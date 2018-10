SJOKOLADE: Martine Lunde forteller at hun må ha sjokolade før hun går på parketten. Foto: Frode Hansen/VG

Dette er deltagernes «Skal vi danse»-ritualer

RAMPELYS 2018-10-13T15:33:07Z

Noen sørger å få ut gyldne dråper før kameraene slås på, andre holder seg unna sukker og koffein.

Publisert: 13.10.18 17:33

Konkurransen i «Skal vi danse» tilspisser seg, og lørdag er det bare syv deltagere igjen som skal kjempe om en plass på parketten neste uke.

For å roe nervene før danseskoene spennes på, har deltagerne ulike ritualer.

Martine Lunde (22) forteller at det er søtsaker som må til.

– Jeg spiser alltid mye sjokolade før sending, det er det eneste jeg har lyst på da, sier hun til VG.

Kobler av

For Sophie Elise Isachsen (23) er det imidlertid det strake motsatte.

– På lørdagene drikker jeg ikke koffein og spiser ikke sukker, slik at jeg ikke skal bli shaky i løpet av dagen.

Hun forteller at hun heller ikke hører på musikk, slik at rytmen i kroppen ikke skal forstyrres.

– Jeg ser heller ikke på TV, og svarer ikke på meldinger - jeg er bare tilstede der jeg er, forteller bloggeren.

Tissepauser og peptalk

En annen som er opptatt av hva som puttes inn i munnen før lørdagen, er VGTVs Morten Hegseth (32). Han forteller at det må en lang frokost til på formiddagen.

– Også får jeg som regel et lite nervesammenbrudd før jeg reiser til studio, sier han.

Programlederen innrømmer at det blir en del doturer før parketten inntas.

For Thea Næss (33), som er vant til å kjenne på presset det medfølger å gå inn i bokseringen, er det essensielt å kjenne på roen før hun skal svinge seg.

– Jeg prøver å finne trygghet i meg selv og sammen med dansepartneren min Ivo. Når vi først skal levere, må det være en connection mellom oss på parketten slik at vi får formidlet følelsene i dansen, forklarer hun.

Hun sier at hun også har tatt med seg et rituale fra idretten.

– Noen ganger ser jeg meg i speilet og prøver å ha en peptalk med meg selv før jeg skal på parketten.

Repeterer dansen

For Jan Gunnar Solli (37) er det repetering av dansen i hodet som gjelder. Da er han forberedt om uhellet skulle være ute på parketten.

– Man har jo kjent på det presset, noen ganger når man misser på koreografien, så blir alt sammen litt flimrete, så da er repetisjon og forberedelse det beste jeg kan gjøre, sier den tidligere fotballspilleren.

Han passer også alltid på å fylle opp kjøleskapet på lørdagen med noe godt å spise både før og etter sending. Kroppen passer han også på.

– Jeg har alltid kompress på leggene, det gjør at jeg føler meg tryggere og at muskulaturen holder seg varm. Det er forebyggende for å tåle all treningen.