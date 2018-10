FABEL-ROLLER: Janne Formoe og Heidi Ruud Ellingsen spiller sentrale roller i vinterens oppsetning av «Trollmannen fra Oz» på Chateau Neuf i Oslo, med premiere den 2. februar. Her med resten av ensemblet, f.v. Alexander Langset, Håvard Eikeseth, Sindre Postholm, Hilde Lyrån og Tom Sterri. Foto: Gøran Bohlin/VG

Heidi Ruud Ellingsen og Janne Formoe – trollkvinnene fra Oz

Privat er de gode venner, men i vinter skal Heidi Ruud Ellingsen (33) og Janne Formoe (43) representere lyset og mørket som henholdsvis den undrende Dorothy og den onde heksa i «Trollmannen fra Oz».

– Æ ska skræmme vettet av folk, flirer Janne Formoe .

– Nei da, men det skal bli gøy å være litt mot seg selv. Jeg er jo blond og blid, men denne gangen blir jeg ond og mørk, sier hun.

Hovedrollen som Dorothy – jenta som leter etter en trollmann som kan hjelpe henne hjem igjen til onkel og tantes bondegård der hun egentlig bor – er det imidlertid Heidi Ruud Ellingsen som gestalter.

Hun er godt kjent med scenegulvet på Chateau Neuf i Oslo, der premieren på «Trollmannen fra Oz» vil finne sted den 2. februar neste år. Sist uke mottok hun strålende kritikker for hovedrollen i «Flashdance» samme sted.

– Det er deilig å bli mottatt på en slik måte når man har jobbet så hardt. «Trollmannen fra Oz» er et helt annerledes stykke – jeg trenger heldigvis ikke å øve så mye på å gå ned i spagaten her. Men det er en nydelig historie, forteller hun og vektlegger at dette skal bli en familieforestilling for «barn i alle aldre».

– Fantasi og kreativitet er ikke noe som går ut på dato, og denne forestillingen kan bidra til å stimulere barn i alle aldre til kreativitet. Det er kjempeviktig. Forfatteren selv ( Lyman F. Baum, red.anm. ) sa en gang noe om en visjon han hadde, at barn som utforsker sin kreativitet blir til voksne med gode kreative evner, og det er disse som skal styre verden.

– Har dette blitt mer aktuelt for deg etter at du selv fikk barn?

– Det blir ekstra aktuelt, men jeg har alltid vært opptatt av dette og vært så heldig å få jobbet med stykker for barn og ungdom før jeg ble mor også, forteller Heidi Ruud Ellingsen som for to år siden fikk sønnen Abel med skuespillerkollega Mads Ousdal .

Janne Formoe på sin side har tenåringsdatteren Felicia sammen med Jan Fredrik Karlsen, som hun ifølge Se og Hør tidligere i måneden ble sammen med igjen for femte (!) gang.

– Hun er veldig glad i både å synge og danse og får utfoldet det på en helt spesiell ungdomsskole – som ikke er Steinerskole! – men Humanistskolen. Her får barna utvidet horisonten blant annet gjennom lek, og det synes jeg er fint. Dagens 13-14-åringer er så opptatt av å være flinke, men alle kan ikke bli best i alt. Du må gi litt f... og si at det kommer til å gå bra uansett, dette her! Det må være lov å leke, det er en viktig ballast å ha med seg når du blir voksen, sier Formoe, som i sommer var tilbake der hun selv startet som barneskuespiller, hos Kaptein Sabeltann i Kjuttaviga .

Ikke i rollen som Sunniva som hun spilte for 29 år siden, men som Sunnivas tante.

– Det var fantastisk fint, selv om det var litt absurd å spille sin egen tante. Det betyr vel bare at man begynner å bli gammel, sier hun med et smil.

For Heidi Ruud Ellingsen blir det en travel vinter. Prøvene til «Trollmannen fra Oz» må trolig starte før «Flashdance» er tatt av plakaten før jul.

– Til «Flashdance» forberedte jeg meg i godt over et halvt år – det blir det ikke tid til her, men det tror jeg går fint. Litt overlapping skal vi klare, og jeg kan jo ikke akkurat klage på at ting går bra!