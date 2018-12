KALENDERSTRID: Programdirektør i TV Norge, Eivind Landsverk, og TV 2-komiker Morten Ramm er i munnhuggeri. Foto: Magnar Kirkenes/Marius Knutsen/VG

Ordkrig mellom Morten Ramm og Discovery-topp Eivind Landsverk

2018-12-07

I en åpen melding på Facebook går programdirektør Eivind Landsverk i Discovery ut mot det han mener er usannheter om Ylvis’ julekalender. Morten Ramm fyrer tilbake.

Publisert: 07.12.18 16:04 Oppdatert: 07.12.18 16:41

Komiker Morten Ramm gikk hardt ut mot TVNorge da det ble klart av Ylvis skulle telle ned til julaften på samme måte som Ramms Humornieu-kollega Martin Marki har gjort i en årrekke – nemlig ved å tømme 24 juleøl i løpet av én kveld foran kamera.

– Jeg synes det er døvt at de gidder å lage et program bygget på den samme ideen som «Kalendær’n» og dermed valse over nye folk som prøver å gjøre noe nytt, sa Morten Ramm til VG i slutten av november.

Programdirektør på banen

To uker senere har julefreden fortsatt ikke senket seg mellom partene. Striden har derimot blusset opp igjen etter at Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne snakket om saken på podkasten sin.

I et innlegg på Facebook-siden til Tusvik påpeker programdirektør i Discovery og TVNorge, Eivind Landsverk, det han mener er uriktige påstander i podcasten.

«Det er flere ting som ikke stemmer her, og det er blitt etablert noen sannheter som ikke stemmer», skriver han, blant annet.

Han understreker at konseptet er kjøpt og bestilt av Nordisk Film, og at Bård og Vegard Ylvisåker, Calle Hellevang-Larsen, Magnus Devold og Ole Martin Alfsen har spilt inn programmet på oppdrag fra TVNorge.

«Da de fikk kjennskap til at Martin Marki hadde laget en julekalender som hadde likhetstrekk, var de veldig tydelige på at de ikke ville delta om det ville by på problemer. For noen! Nettopp derfor var jeg i kontakt med Morten Ramm, som står bak Humornieu og den andre norske øl-julekalenderen som vises i Norge, før de bestemte seg for å delta. Jeg fikk da ikke noe inntrykk av at vår kalender var et problem for han», skriver Landsverk.

«Jeg ble derfor overrasket da Morten reagerte som han gjorde. Det var det flere som ble», fortsetter han, og understreker blant annet at han på ingen måter anser juleølkalenderen til Ylvis som et idétyveri.

Videre hevder han at «enkelte av deltagerne» i TVNorge-versjonen var i kontakt med Ramm i forkant, og at heller ikke de oppfattet at det ville oppstå noe uoverensstemmelser.

Programdirektørens innlegg gikk ikke under radaren på Tusvik, som har lagt ut et skjermbilde av teksten på Instragram-stories med kommentaren «til og med kanalsjefen i TV Norge hører på».

– Løgn

Under innlegget har Ramm selv svart med en lengre kommentar.

«Halla, Eivind Landsverk. Tror ikke det går an å tolke det jeg sa i møtet vårt, at her er det to tomler opp og bare å kjøre på», skriver han innledningsvis.

Ramm hevder han var i møte med Landsverk dagen før innspillingen av programmet, men at programdirektøren «glemte» å komme med akkurat den opplysningen da han ba Ramm om å «tenke på det over helgen».

«For sent det da, gitt. I møtet sa du også at du ville at Marki skulle være blid. Da sa jeg at det må jeg høre med ham om. Jeg ringte ham etter møtet. Han var ikke blid. Jeg ringte deg opp igjen, da du var i bilen. Jeg sa han ikke var blid. Du takket for at jeg sa ifra, og ikke minst ærligheten», skriver han videre.

Ramm mener også at det ikke stemmer at deltagerne i programmet var i kontakt med ham på forhånd.

«Her har vi noe vi kaller for 100 prosent jug», skriver Ramm og oppfordrer Landsverk til å sjekke med deltagerne om det stemmer.

Avslutningsvis skriver han:

«Og så er det mye annet surr i det innlegget der, som jeg ikke gidder å kommentere. Natta.»

Landsverk ønsker ikke å kommentere saken.

I en SMS til VG skriver Ramm:

«Landsverk rådet meg i det møtet vi hadde om å holde dette unna mediene, før han sendte pressemelding til alle mediene i Norge, lanserte serien på VG og kjører åpne innlegg på Facebook-siden til Sigrid, så da må jeg neste følge det rådet».