FORLOVET: Per Fredrik «PelleK» Åsly (31) og Stina Bakken (25) har planer om å gifte seg sommeren 2020. Foto: Anniken Aronsen/VG

Stina Bakken og PelleK utsetter bryllupet

RAMPELYS 2018-12-12T14:02:04Z

BJØRVIKA (VG) Paret avslører at de venter til 2020 med å gifte seg.

Publisert: 12.12.18 15:02 Oppdatert: 12.12.18 16:07

I februar fridde Per Fredrik «PelleK» Åsly (31) til bloggerkjæresten Stina Bakken på Times Square med billboardplakat.

– Det var helt sinnssykt, jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt. Jeg ble helt sjokkert, fortalte Stina Bakken (25) på telefon til VG fra New York.

Slet psykisk

I den tiende sesongen av «Bloggerne» blir bryllupet et sentralt tema, blant annet får seerne bli med Bakken på brudekjoleprøving. Bloggeren forteller til VG at drømmekjolen er i havn, men den får seerne ikke se i programmet. Hun vil nemlig holde den hemmelig, både for dem og for forloveden.

– Han er overtroisk, sier hun og ler.

– Nei, første gangen han ser den vil jeg skal være når jeg går opp til alteret.

Bakken har lagt bak seg et hektisk halvår, i tillegg til at hun har slitt med psyken.

– Jeg har slitt både fysisk og psykisk. Jeg var fysisk syk i 12 uker med 40 i feber og jern- og B12-mangel. Jeg har ikke orket å gå ut av døren, og kjente jeg ble deprimert av det. Så det har bare ballet på seg. Jeg har ikke den mest sosiale jobben, så det hjelper ikke. Det viktigste er å passe på å komme seg ut, og å fylle livet med noe positivt, sier hun.

25-åringen forteller at hun har fått god hjelp av psykolog, og at hun har fått mye støtte fra kjæresten.

Dropper kirkevielse

På grunn av sykdommen har paret derfor valgt å bruke et ekstra år på bryllupsplanleggingen.

– Jeg vil ha tid til å gjøre det helt perfekt, og ikke halvveis, sier hun.

De to har ennå ikke bestemt seg for bryllupslokasjon, og utelukker ikke at det kan finne sted utenlands. Men i noen kirke blir det ikke.

– Jeg er ateist, og da blir det unaturlig å gifte seg i en kirke. Jeg drømmer om et bryllup utendørs, det blir mye bedre enn i en kirke, sier hun.

Paret har tidligere avslørt at forlovelsesringen kostet rundt 100.000 kroner. De vil imidlertid ikke avsløre hva bryllupsbudsjettet er på.

– Nei, det ønsker vi ikke å snakke om, det er privat, sier bloggeren.

Venter med barn

I den tiende sesongen av «Bloggerne» har både Jørgine «Funkygine» Vasstrand og Julianne «Pilotfrue» Nygård vær sine nyfødte babyer. Men Bakken og Åsly har ingen umiddelbare babyplaner.

– Jeg tror det siste «Bloggerne» trenger er enda en gravid blogger, sier Åsly og ler.

– Det med barn kommer som det kommer. Det er smart å ikke begynne for sent, men det blir nok noen år til, smiler Bakken.