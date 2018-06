FORLOVET: Lene Alexandra Øien, her fotografert i 2014. Foto: Patrick da Silva Sæther / VG

Lene Alexandra: – Jeg skal gifte meg

Publisert: 29.06.18 02:30 Oppdatert: 29.06.18 03:07

RAMPELYS 2018-06-29T00:30:46Z

Lene Alexandra Øien (36) og kjæresten Karl Erik Overn (29) melder på Instagram at de er forlovet.

Det var i 2-tiden natt til fredag kjæresteparet delte nyheten på sosiale medier.

«Jeg skal gifte meg med Karl Erik Overn», skriver Lene Alexandra med en rekke emotikons og emneknagger, blant annet #engaged og #allinornotlinatall.

Også Overn har delt nyheten, han med et bilde av Lene Alexandra og teksten «Hun sa ja».

De to er for tiden på ferie i Miami sammen. Øien har tidligere delt på bloggen at de tar turen siden Overn vant turen gjennom jobben. På bilder fra turen har hun kommentert blant annet «alt jeg trengte var ekte kjærlighet» og «denne fyren gjør meg glad».

Det var tidligere i juni Lene Alexandra delte nyheten om kjæresten på Instagram.

– Livet handler om å ta sjanser og det kommer jeg aldri til å slutte med. Skyter man mange nok ganger scorer man til slutt! Either you win or you learn. Jeg vet ikke bedre enn å gå all in! Min intuisjon og magefølelse sier at dette er rett, skrev hun under et bilde av seg selv løpende koblet med et bilde av kjæresten stakende på rulleski.

Terningsgründeren har også brukt varianter av emneknaggen #myfuturehubby (min kommende ektemann) på bildene hun har delt av kjæresten siden da. Nå ser det altså ut som Overn har «put a ring on it».

De siste tre årene har Øyen offentlig erklært seg kjæreste med Stian Lindblad , Henrik Aukland og Henriette Grønn – samt hatt en liten gjenforening med eksen Børge Kraft Pettersen .

I et blogginnlegg 24. juni, skriver hun: «Selv har jeg alltid vært en håpløs romantiker som har hatt mye kjærlighet å gi. Tidvis har jeg nok gitt for mye til feil personer. Det er så vondt når man ikke får den samme kjærligheten tilbake og man føler seg tatt for gitt.»

«Jeg skrudde av følelsene mine, gikk inn i en prestasjonsbible og fokuserte på å bygge selskapet mitt LA Lifestyle. Jeg tenkte at en mann ville aldri få meg til å føle meg trygg. Jeg ville aldri stole på en mann igjen, så jeg kunne like gjerne gifte meg med jobben og gå all in på det. Så kjørte jeg meg selv så hardt både i toppidrett innen fitness og i karrieren at jeg til slutt havnet på sykehuset.», skriver hun videre.

Øyen beskriver at de to møttes etter at han hadde tatt kontakt i innboksen hennes på Isntagram. De chattet videre på en meldings-applikasjon før han troppet opp hos henne.

«Shit, for en mann! Jeg kjente jeg nesten mistet pusten og at jeg fikk sommerfugler i magen.», skriver hun om førsteinntrykket.

Lene Alexandra konkluderer slik i blogginnlegget:

«Jeg er ruset og euforisk. Tillater meg å være litt fjortis og leve på en rosa sky. Akkurat nå nyyyter jeg forelskelsen og den energien og styrken det gir meg. Min kjære Karl Erik kom som bestilt på akkurat rett tidspunkt og reddet meg. Jeg er på vei tilbake til mine superkrefter takket være my future hubby <3»

VG har så langt ikke lyktes i å få tak i de nyforlovede.

Saken oppdateres.