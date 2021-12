Bjørn Guldvog sier at flere av årets større julekonserter og arrangementer kan gå som normalt.

Større konserter med faste plasser kan gå som normalt

Regjeringen innfører regional antallsbegrensninger på arrangementer, men større arrangementer med faste tilviste plasser blir upåvirket av de nye tiltakene.

Regjeringen kom torsdag med flere nye nasjonale og regionale tiltak. Bakgrunnen er utbruddet av omikronvarianten i Norge.

Blant annet blir det regionalt krav om antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

– Betyr dette at man kan gjennomføre større konserter med faste tilviste plasser uten begrensninger?

– Det betyr det. Det kom ikke helt frem under pressekonferansen, sier Bjørn Guldvog til VG.

– Det er ingen regulering for faste tilviste plasser. Konserter hvor man da har faste tilviste plasser vil være upåvirket av dette.

Det betyr at flere av årets større julekonserter og arrangementer kan gå som normalt.

Tor Arne Ranghus er mannen bak Taran AS, som i disse dager fyller Chateau Neuf i Oslo kveld etter kveld med forestillinger som «West Side Story», «Pippi feirer jul» og konsert med Hilde Louise Asbjørnsen.

Han er lettet over at han fortsatt kan arrangere.

– Med de tiltakene som kom nå vil det ikke påvirke så veldig mye. Showene mine på Chateau Neuf har faste plasser og i kirken er vi ikke så mange. Vi scanner alle billetter, så smittesporing har vi kontroll på, sier han og legger til:

– Det er jo fornuftig med tanke på at smitten er såpass høy. Jeg har forståelse for at de må gjøre noe nå, selv om folk ikke blir veldig syke.

I forkant av pressekonferansen sa Trine Rein at dette er «dødsstøtet» dersom det innføres nye restriksjoner.

Etter pressekonferansen sier hun følgende:

– Tror det skal gå fint for oss for vi har ikke solgt 600 plasser enda. Også starter vi selvsagt med smittesporing og munnbind fra og med i morgen fra og med i morgen.

Trine Rein sa i forkant av pressekonferansen at hun ville gå i dundrende underskudd om det innføres nye restriksjoner. Hun insisterer på at hun vil gjennomføre juleturneen uansett.

Rein minnet før pressekonferansen om at det fremdeles ikke er farligere å gå på konsert enn å gå i butikken.

– Men folk er redde for smitte, det merker vi selv. Enkelte steder er det tyve prosent av de som har kjøpt billetter som ikke møter opp. Og når politikerne ber deg holde deg hjemme og mediene stadig skriver om smittefare og restriksjoner, skaper det en «perfect storm» – ikke minst når det er for mange på juleturné-markedet enn det er plass til ettersom mange utsatte fjorårets turneer til i år, sier hun.

Ranghus arrangerer og juleturneen «Stille Natt, Hellige Natt», med navn som Alexander Rybak, Maria Haukaas Mittet og Rune Larsen. Han har også juleturné med Jørn Hoel, Wenche Myhre og Emil Solli-Tangen.

– Chateau Neuf har 1005 faste plasser, så om regjeringen setter begrensninger på 600, håper vi å kunne klare det. Men det betyr at vi må avvise mange hundre på hver forestilling, sa han i forkant av pressekonferansen.

Dersom det de nye tiltakene ville føre til avlysninger forventet han kompensasjon fra regjeringen.

Kompensasjonsordningen for kulturlivet utvides nå til juni 2022, opplyste finansminister Trygve Slagsvold Vedum på Regjeringens pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– En fattig trøst, men i hvert fall noe på en ellers mørk dag, sier daglig leder Tone Østerdal i Norske konsertarrangører.

Kulturministeren møter kultursektoren fredag

– Jeg vet at dagens smittesituasjon skaper usikkerhet for mange i kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Derfor viderefører vi nå koronastøtteordningene fram til sommeren 2022, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kulturen, frivilligheten og idretten har gjennom hele pandemien hatt særskilte ordninger. Fredag møter hun kultursektoren for å høre mer om deres behov fremover.

– Jeg vil deretter se på om vi må justere innretningen på ordningene i 2022, dersom det er behov for det. Vi skal fortsette å ivareta sektorene så lenge det er behov, fortsetter statsråden.