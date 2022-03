LEVVA LIVET: Margaret Campbell (Claire Foy) lever livet som om hun har spilt dronning i et tidligere liv.

TV-anmeldelse «Ein britisk skandale»: Hevnporno på britisk

Lekkert britisk skilsmissedrama, perfeksjonert med norsk regi.

Av Tor Martin Bøe

«Ein britisk skandale»

Britisk miniserie i tre deler

Med: Claire Foy, Olwen May, Paul Bettany, Richard Goulding m.fl.

Serieskaper: Sarah Phelps

Regi: Anne Sewitsky

Premiere lørdag 5. mars på NRK 1 og NRK TV

«Argyll mot Argyll» var et skilsmisseoppgjør fra den tiden da kjendiser ble kalt for sosietet, og var levemennesker kjent for makt og penger. I motsetning til vår tid, da kjendiser er… Uansett.

Femtitallets Hertugen av Argyll var en døgenikt som arvet tittelen ved en genetisk tilfeldighet og skiftet koner når han ble for full. Den tredje var Margaret Campbell. Hun hadde fordelen av å ha foreldre med penger, noe hertugen trengte for å finansiere fantasiprosjektet sitt: En undersjøisk jakt etter en spansk seilskute full av gull, som angivelig sank utenfor familieslottet i Skottland.

Den er fremdeles ikke funnet.

For øvrig var det et ekteskap preget av de sedvanlige utfordringene blant mennesker som kjeder seg: Manglende drikkekompetanse, ambulerende amfetaminresepter, grov vold og dobbeltsidig utroskap.

ENKLERE TIDER: Hertug (Paul Bettany) og hertuginne (Claire Foy) i en tid der det den største utfordringen var timingen på neste magnumflaske.

Det som gjør det historisk interessant er at rettsaken var det første tilfellet av det man må kunne kalle for både hevnporno og slut shaming. Hertuginnen tok Polaroid-bilder av seg selv i en kompromitterende situasjon med en annen mann. Hertugen klarte å naske disse til seg og brukte dem for alt de var verdt i en veritabel offentlig skittentøyvask.

I denne nærmest kriminalromantiserende dramatiseringen er Paul Bettany hertugen. Mer kjent som den kjønnløse Marvel-androiden Vision, som etterhvert fikk et utvise både sitt emosjonelle og komiske talent i «WandaVision».

Her spiller briten en ganske lite likandes skotsk adel med en dirrende blodåre i venstre tinning som få gjør ham etter.

Claire Foy, mer kjent som den nær-perfekte tolkningen av den unge Dronning Elizabeth II i de første sesongene av «The Crown» er hans tredje kone, og får ham til å love på bryllupsdagen at de aldri skal kjede hverandre. Hun betaler slottets regninger og finner pute å sove på når fullemannen kollapser foran doskåla etter nok et håpløst flytende dypdykk i rusens varierende velsignelser.

ARMADA: På jakt etter sunken spansk armada, avdeling Skottland. Ja, faktisk.

Begge utøver britisk skuespill av den noble og klassiske arten. Troverdig og korrekt til tekoppene. Disse korrekte tekoppene er skrevet av Sarah Phelps. Hun har de siste årene gitt Agatha Christies fortellinger et nytt tempo og spenningskurve, uten å bryte med originalforelegget. Sammen med norske Anne Sewitsky - som man vel må kunne si er den norske regissøren i utlandet som får minst respons på å være norsk regissør i utlandet - har de skapt et krimdrama uten mordere, men med bare ofre.

Lekre femti- og sekstitallssjatteringer med kameraføringer som underbygger og støtter skuespillerne, ikke bare formidler kammerspillet.

Serien prøver å snu på den harmdirrende promiskuøse domskonklusjonen, og heller løfte på den opprinnelige problemstillingen: At hertugen selv var en ubrukelig og selvopptatt skotskrutet nisse med fullstendig fravær av balanse på både sinne- og økonomikontoen.

En sjuende sans skal vise seg å bli like avslørende for hertuginne Margaret som for Arne Treholt. Med omtrent tilsvarende sosiale konsekvenser for de involverte, dog selvsagt like store nasjonale.

Selv om man i ettertid må si at denne saken like fullt tok dyden på britene. I alle fall litt av den.