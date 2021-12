Melina Johnsen og Cristian Brennhovd er to av profilene som har fått advarsel av Forbrukertilsynet. Johnsen har 139.000 følgere på Instagram, Brennhovd har 79.000 følgere.

Forbrukertilsynet sender ut advarsel til 14 OnlyFans-profiler

Forbrukertilsynet har sendt ut advarsler til flere influencere om deres markedsføring av OnlyFans-kontoer på Instagram.

I sommer raste debatten rundt norske influencere og realitydeltagere som har tatt i bruk og markedsfører OnlyFans – en tjeneste som er mest kjent for å tilby erotisk innhold mot penger.

I juli uttalte Forbrukertilsynet til VG at praksisen kan være ulovlig.

Disse 14 profilene blir advart

Torsdag 2. desember har Forbrukertilsynet sendt orienteringsbrev til 14 influencere som har profil på OnlyFans. Under tittelen «Markedsføring av seksuelt innhold på sosiale medier» skriver tilsynet følgende:

«Markedsføringen inneholder i de fleste tilfeller svært lettkledde bilder og videoer, men også informasjon om inntektsgrunnlag og innlegg om den luksuriøse livsstilen som praksisen kan finansiere. Videre har vi registrert at innlegg og stories ofte viser til «Link i bio» og rabattkoder for tjenesten. I tillegg benyttes lenke-funksjoner slik at man kan komme direkte til påvirkerens profil på OnlyFans.»

Nina Elise Dietzel, seksjonssjef i Forbrukertilsynet, skriver til VG at de i første omgang ønsker å orientere påvirkerne om regelverket, gi veiledning om hvilke typer innlegg som lett vil være i strid med loven og gi dem anledning til å innrette seg.

– Det kan bli aktuelt å gjennomføre en tilsynsaksjon på et senere tidspunkt hvor vi følger opp konkrete lovbrudd. Da kan også vurderingen bli strengere, skriver hun.

Disse profilene har fått brev:

Jannicke Normann

Melina Johnsen

Sandra Fjeldberg

Thale Myhre

Vivian Sætre

Lene Angelica Nilsen

Caroline Nitter

Cristian Brennhovd

Nicoline Devik

Siv Nerdal

Espen Johnsen

Christina Lægreid

Stian Bjørnes

Johanne Nordeng

Videre heter det i brevet:

«Dersom du har mindreårige følgere og markedsfører innhold på OnlyFans ved bruk av seksualiserende bilder eller videoer med et utfordrende fokus på nakenhet og kropp, så vil markedsføringen lett være i strid med markedsføringsloven.»

Lukkede profiler

Flere av influencerene har også lukkede profiler på Instagram, der mye av OnlyFans-markedsføringen foregår.

– Vi vet at flere opererer med lukkede kontoer der de opplyser om 18-års grense. Dette er med på å begrense at mindreårige får tilgang, men det forutsetter at kontrollen med hvem som får følge profilen er god. Utfordringen her er at det kan være vanskelig å vite alderen på de som ber om å følge kontoen.

Dietzel skriver til VG at de har observert at en rekke norske influencere markedsfører for OnlyFans hovedsakelig på Instagram.

– Flere av innleggene inneholder svært lettkledde bilder eller videoer av seksuell karakter. Barn, det vil si de under 18 år, har et særskilt vern mot seksuell reklame. Reklameinnlegg med utfordrende fokus på nakenhet og kropp vil derfor lett rammes av markedsføringsloven dersom innleggene kan sees av barn. Vi vet godt at barn er aktive brukere av sosiale medier og de følger ofte påvirkere. De kommer derfor over slike innlegg, selv om de egentlig ikke er målgruppen for denne typen markedsføring.

Alle mottakerne har fått frist til 10. desember på å bekrefte at de vil forholde seg til kravene i sin fremtidige markedsføring.

Reagerer

Cristian Brennhovd (22), med sine 79.000 følgere på Instagram, har selv lagt ut kopier av brevet fra Forbrukertilsynet på Instastory. Han skriver:

«Forbrukertilsynet i gang igjen».

Og:

«Er skyldig i noen barisbilder her og der. Unnskyld alle under 18.»

Melina Johnsen (25) har også mottatt brev fra Forbrukertilsynet.

I et intervju med TV 2 har Johnsen tidligere uttalt om hvorfor hun har nettstedet som inntektskilde.

– Jeg har jo alltid vært en jente som har bydd mye på meg selv og kroppen min, så hvorfor ikke tjene på det? Jeg syns det er gøy. Det er gir meg noe, sier Johnsen i intervjuet som ble gitt til «God kveld Norge»-programleder og influencer Sophie Elise.

Ulovlig

I en dokumentar fra Aftenposten i fjor, konkluderte Barne- og familiedepartementet med at reklamering av seksuelt innhold på Instagram ikke er lov.

– Loven er god, men det viser seg jo at håndhevingen av den ikke er god nok. Det er for få saker. Forbrukertilsynet som skal kontrollere det, har ikke hatt saker. Så her er det tydelig at vi som forbrukere må melde fra sånn at det blir saker på det. Og så må tilsynet også drive mer oppsøkende virksomhet, for dette er tydeligvis enkelt å finne, og da bør det slås ned på, sa tidligere Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Info Hva er onlyfans? OnlyFans ble startet av britiske Timothy Stokely i 2016.

Stokely har blitt kjent for å revolusjonere pornoindustrien. Med OnlyFans kan hvem som helst slå gjennom som pornoskuespiller.

På nettstedet kan alle over 18 år opprette konto, og dele innhold med følgere gjennom et abonnement. Inngangspris setter man setter selv.

Innholdet kan være alt fra matlaging til treningsvideoer, men nettstedet har blitt mest kjent for å tilby erotisk innhold.

Daily Mail skriver at OnlyFans har økt antall medlemmer med hele 75 prosent under corona-pandemien.

I 2020 har omtalen av OnlyFans eksplodert i sosiale medier og mediene. Mye er takket være kjendiser som Cardi B, Black Chyna og Bella Thorne, som bruker plattformen som markedsføring. Vis mer

På Instagrams historiefunksjon publiserer flere influencere sensurerte bilder, men henviser følgerne videre til der man kan kjøpe abonnement som gir tilgang til usensurert innhold på OnlyFans.

Med sine tusenvis av følgere opplyser noen at de kan tjene hundretusenvis av kroner på én måned på OnlyFans.