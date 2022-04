GIFT: Det unge kjendisparet ble smidd i hymens lenker lørdag.

Sønnen til Beckham har giftet seg

Brooklyn Beckham (23) giftet seg med Nicola Peltz (27) lørdag.

Av Vilde Haugen

Sønnen til David og Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, giftet denne helgen seg med sin utkårede, ifølge flere internasjonale medier.

Seremonien fant sted på brudens familieeiendom i Palm Beach i Florida, og skal ha vært en særdeles elegant affære, ifølge People. Bryllupet inkluderte en tradisjonell jødisk seremoni, hvor brudens bestemor var forlover, skriver de.

Blant de over 600 gjestene som var til stede i bryllupet, var Serena Williams, Eva Longoria, Gordon Ramsay, Marc Anthony og Jordana Brewster.

Også Beckhams berømte foreldre, David og Victoria Beckham, deltok i festlighetene. Før helgen la Victoria ut et bilde av sin ektemann og sønn, hvor hun skrev at de hadde en spennende helg foran seg.

Sammen i to år

Beckham og Nicola Peltz har vært sammen i rundt to år. Sistnevnte valgte å gå i en Valentino-kjole som ble spesiallaget til henne av Pierpaolo Piccioli, skriver ET Online.

En kilde sier til People at seremonien var «kort, men søt».

Beckham fridde til Peltz i juli 2020, etter at de hadde datet i rundt ti måneder. Under en opptreden på The Late Late Show med James Corden tidligere i år, fortalte Beckham at ikke alt gikk som det skulle under frieriet.

– Jeg klarte ikke å åpne vinen, noe som var veldig pinlig. Etter ti minutter fikk jeg endelig åpnet den, skjenket henne et glass, og så gikk jeg ned på ett kne, sa han.

– Og hun begynte bare å gråte, og svarte meg ikke på fem minutter. Og jeg tenkte «Er det et ja? Er det et nei?» Det var litt nervepirrende.

Ba on donasjoner til Ukraina

Skuespilleren Nicola Peltz er datteren til forretningsmannen Nelson Peltz og modellen Claudia Heffner. Faren skal ha bedt om at gjestene heller skulle donere penger til støtte for Ukraina, enn å gi paret bryllupsgaver.

Paret har tidligere foreviget sin kjærlighet for hverandre i form av tatoveringer. Mens Peltz har Beckhams navn på ryggen, skal Brooklyn ha tatt en rekke tatoveringer til ære for sin forlovede.

Paret har tidligere utsatt bryllupet en rekke ganger grunnet coronapandemien.