KRANGLER FORTSATT: Jamie Spears og datteren Britney Spears er uenige om vilkårene for å avslutte det kontroversielle vergemålet som har engasjert folk over hele verden.

Britney Spears: − Vil ikke la seg utpresse

Britney Spears (39) vil at faren trekker seg som verge umiddelbart – og nekter å betale et øre for at det skal skje, ifølge advokaten hennes.

Av Ingri Bergo

Publisert: Nå nettopp

Spears-familiefeiden på ingen måte avsluttet, til tross for at Jamie Spears (69) for bare noen uker siden lovet å avslutte det kontroversielle vergemålet som gir ham makt over datterens liv.

Nå anklager den tidligere popdronningen faren for å «utpresse» henne, ifølge det nytt brev signert hennes advokat, Matthew Rosengart, som TMZ har fått tak i.

– Status quo er ikke lenger akseptabelt, og Britney Spears vil ikke la seg utpresse, skriver Rosengart i brevet, som er sendt til høyesterett i Los Angeles.

Bakgrunnen er at Jamie Spears skal ha krevd 2 millioner amerikanske dollar for å trekke seg som verge, angivelig blant annet for å dekke rettsutgifter i den pågående saken.

Jamie Spears ble oppnevnt som verge for Britney i 2008, etter at hun gjennomgikk et mye omtalt mentalt sammenbrudd.

Ordningen skulle være midlertidig, men ble permanent. Siden har mange stilt spørsmålet: Er Britney virkelig uskikket til å ta vare på seg selv?

Popstjernens kamp for å frigjøre seg fra farens juridiske grep har engasjert titusenvis av fans over hele verden i Free Britney-bevegelsen.

FREE BRITNEY- BEVEGELSEN: Demonstranter møtte opp utenfor rettssalen i Los Angeles i sommer, da popstjernen skulle vitne mot faren.

I august sa faren til Britney at han vil avslutte det kontroversielle formynderskapet, men satte ingen frist for når dette skulle skje.

– Hvis han elsker datteren sin, burde Mr. Spears trekke seg nå, i dag, før han blir suspendert, sier Rosengart til TMZ.

Britney Spears sine advokater har bedt om at Jamie Spears fjernes som verge 29. september dersom han velger å trekke ut prosessen i stedet for selv å tre til side.

– Spears har heller ikke rett til å prøve å holde datteren som gissel ved å sette vilkårene for at han går av, sier Rosengart til TMZ.

– Dette handler ikke om ham, det handler om hva som er best for datteren hans.