TOK GREP: En konflikt inne på «Paradise» ble så intens at produksjonen så seg nødt til å gripe inn.

TIX griper inn etter «Paradise»-krangel: − Skikkelig kjip situasjon

Etter en heftig krangel i «Paradise»-villaen samler programleder Andreas «TIX» Haukland deltagerne for en prat. En av deltagerne hevder å ha forsøkt å få produksjonen til å gripe inn flere dager i forveien.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg kontaktet produksjonen gjentatte ganger før denne krangelen og spurte om hjelp til å fikse opp mellom oss før det gikk dårlig, skriver Eléah Sophie Winther (23) på sin Instagramhistorie.

I mandagens episode av «Paradise» gikk det hett for seg mellom Winther og Philip Eskildsen (21). Krangelen fører til at programleder Andreas «TIX» Haukeland kommer på et tilsynelatende uanmeldt og overraskende besøk til deltagerne for en alvorsprat dagen etter.

– Jeg tror det er veldig lett at man på et tidspunkt i løpet av oppholdet kjenner seg utenfor eller kjenner seg alene, selv om man alltid er blant folk. Når noen føler seg utenfor må vi adresserer det, også må vi fikse det, sier Haukeland i episoden.

Se video av krangelen:

Ville veilede deltagerne

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Viaplay Group knyttet til Winthers Instagraminnlegg, men programsjef Christian Meinseth sier følgende om hendelsen:

– Andreas har stor omsorg for deltagerne, og som tidligere deltager selv vet han alt om hvordan det er når sterke følelser er i sving. Vi følte at deltagerne hadde behov for at en utenforstående kunne veilede dem litt, sier han i en e-post.

Under praten deler Haukeland erfaringer fra sin egen deltagelse på «Paradise Hotel».

– Dere kan aldri vite hvordan noen andre her har det. Hvis Eléah sier hun føler seg utenfor må man ta det på alvor.

ALVORSPRAT: Programleder Haukeland kom på et tilsynelatende uanmeldt besøk etter den heftige krangelen.

– En haug med misforståelser

Kjernen i konflikten mellom Eskildsen og Winther gikk nettopp ut på at sistnevnte følte seg utestengt fra resten av gruppen.

– Det er fort gjort å distansere seg når man ikke føler seg velkommen, så blir det like vanskelig for alle parter, også blir det en haug med misforståelser. Det der er en skikkelig kjip situasjon, og dere kommer sikkert ikke til å bli enige heller. Husk på at det er et spill, også lar vi denne praten være en liten påminnelse.

Til tross for den opphetede stemningen mellom Eskildsen og Winther har de begge uttalt til VG at de har skværet opp, og er venner i dag.

– Det er veldig synd at det skjedde, men vi har ordnet opp i dag, er blant uttalelsene til Eskildsen fra videointervjuet over.

Det nye «Paradise»-konseptet hadde premiere for et par uker siden. Det er innført en rekke nye regler, at Andreas «Tix» Haukeland tatt over som programleder for Triana Iglesias.

VGs anmelder ga det nye konseptet terningkast tre, og beskrev de første episodene som mer «woke» enn noensinne.