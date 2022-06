KSI ga student 216.000 kroner

YouTube-stjernen ble utfordret i «stein, saks, papir».

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

28-åringen, som egentlig heter Olajide Olayinka Williams «JJ» Olatunji, er blant Storbritannias største influencere med blant annet 39 millioner abonnenter på YouTube.

Nylig møtte han på studenten Jordan Macmillan, da han var ute og filmet med gruppen «Sidemen».

– Jeg var helt i sjokk. Jeg kunne ikke tro det, sier 22-åringen til The Sun om det som skulle skje.

– Fleip

De to kom i prat, og ble enige om en liten challenge i «stein, saks, papir»: Studenten skulle betale 5 pund dersom han tapte. Hvis han vant, skulle KSI betale for skoleåret hans.

– Det startet som en fleip med vennene mine. Jeg sa at jeg skulle be han betale for skoleåret mitt hvis jeg slo han. Jeg tenkte at det verste som kan skje er at han sier nei og hadde aldri trodd han skulle stille opp, sier studenten.

KSI skal være god for nærmere 200 millioner kroner.

Her kan du se hva som skjedde:

KSI og vennene skal bare å ledd da studenten foreslo bettet.

Det hele endte med en knusende «stein, saks, papir»-seier til Macmillan. Der og da endte det med latter og en kort prat, og at de opprettet kontakt på Instagram.

Litt senere tok YouTube-stjernen kontakt.

Gråt

– Nyt det, kompis, sto det i meldingen. Da han sjekket kontoen hadde KSI overført 18.000 pund - for begge hans gjenværende skoleår.

– Det har ikke gått opp for meg. Jeg tror det aldri vil gjøre det. Jeg har sendt ham melding og takket, og prøvd å være rolig, men jeg klarte ikke.

– Jeg måtte ringe familien og alle begynte å gråte. Jeg kan ikke tro det. Jeg er nødt til å invitere ham til avgangsfesten, sier han til The Sun.

Rettelse: I den første versjonen av denne artikkelen sto det 18.000 dollar. Det riktige skal være 18.000 pund.