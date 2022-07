KØ: Publikum på vei inn på konsertområdet på Bjerke.

Trondheimsveien stengt i forbindelse med Rammstein-konserten

Politiet forventer utfordringer når 60.000 tilskuere skal hjem samtidig etter kveldens metallkonsert.

Omtrent 60.000 har kjøpt billett for å se det tyske metallbandet Rammstein på Bjerke travbane, nordøst i Oslo.

Rammstein inntok scenen klokken 20.30 som planlagt, ifølge konsertarrangøren.







– Dette har gått så jevnt og raskt som vi kunne håpet på, takket være et eksemplarisk publikum og godt samarbeid med politiet og våre egne folk, skriver Mark Vaughan i arrangørselskapet All Things Live til VG i en tekstmelding like etter klokken 20.30.

– Det vil bli mer venting og lengre køer når 60.000 mennesker skal flytte seg likt ut fra arenaen sent i kveld. Slik er det med så store arrangementer.

Sperrer Trondheimsveien

Transportselskapet Ruter advarte i forkant av arrangementet mot å holde konsert på Bjerke travbane, fordi det er få kollektivtransporttilbud i nærheten.

Konsertarrangøren hadde satt opp shuttlebusser til og fra arrangementet, men billettene var utsolgt allerede lørdag.

På grunn av stor trafikk, stengte politiet av riksvei 4 Trondheimsveien for vanlig trafikk i et par timer før konsertstart for å sikre at shuttlebussene kom frem.

– Det er likevel begrenset fremkommelighet nordover frem til etter konserten er avsluttet nærmere midnatt, skriver Oslo politidistrikt på Twitter klokken 20.17, etter at veien ble gjenåpnet.

Klokken 21.36 melder politiet på Twitter at Trondheimsveien vil bli sperret nordover fra Sinsenkrysset og i sørgående retning fra Linderud-avkjøringen klokken 22.

FORRIGE GANG: Rammstein spilte på Ullevaal stadion i Oslo i 2019.

– Mange som beveger seg samtidig

Politiet varslet i forkant av konserten om at det kan bli problematisk når de drøyt 60.000 konsertgjengere skal hjem igjen.

– Alle skal gjerne hjem samtidig. Og da blir det mange som skal bevege seg samtidig, sa operasjonsleder i Oslo politidistrikt Per-Ivar Iversen til VG.

Politiet i Oslo har oppnevnt en egen innsatsleder for konserten.

SKAL HIT: Bjerke travbane ligger i bydel Bjerke, nordøst for Oslo sentrum, mot marka.

Det var heller ingen parkeringsmuligheter ved arenaen, ifølge sikkerhetssjef Jørgen Aas, som tror mange vil måtte søke alternative veier hjem.

– Vi håper mange vil spasere. Jeg anbefaler at folk bruker litt tid ut fra arenaen, ikke press på mot utgangene. Ta det med ro, og ikke forvent å være hjemme i løpet av kort tid, sa han til VG lørdag.

I tillegg til tysk metall, fikk tilskuerne et massivt flammeshow søndag kveld.

Problemer med billettsystemet

TV2 meldte like før klokken 19 om køkaos som følge av at halvparten av scanningssystemet til billettene var nede, ifølge en vekter kanalen snakket med.

– Det var litt nettrøbbel med maskinene som brukes til å lese billetter. Det er et problem vi hadde beredskap for og løste raskt, skriver Mark Vaughan i arrangørselskapet All Things Live i en e-post til VG klokken 19.21.

Info Arrangørens tips Ha klar riktig billett: Alle gyldige billetter er merket med Bjerke travbane 24. juli 2022

Vær ute i god tid, vær obs på at det vil oppstå kø, og beregn god tid hjem.

Det vil være store avstander på Bjerke travbane – vær forberedt på dette og husk å ta på deg godt skotøy.

Shuttlebussene går fra Nylandsbrua fra kl. 15:30 og helt til Rammstein går på scenen. Se etter store, røde heliumballonger. Der er shuttlebussene.

Kollektivtrafikk: Ta T-banen til Økern. Derfra tar det ca. 15 min. å gå til Bjerke travbane.

Det er en fin spasertur fra flere ulike knutepunkter rundt i byen.

Tider: Området åpner 16.00. Duo Abélard spiller 19.30, deretter Rammstein. Klokken 23.00 er seneste slutt Vis mer

PSSST! Sist det tyske metalbandet besøkte Oslo for to år siden, fikk konserten terningkast 6 av VGs anmelder.