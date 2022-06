Fyrst Albert og fyrstinne Charlene av Monaco på åpningen av utstillingen «Sailing the Sea of Science» på Fram- museet.

Deler bilder fra norgesbesøket

Fyrst Albert og fyrstinne Charlene av Monaco deler bilder fra norgesbesøket på sine Instagramsider.

Onsdag var Fyrst Albert II og fyrstinne Charlene på besøk i Norge i anledning åpning av utstillingen «Sailing the Sea of Science». Den feirer blant annet de berømte oppdagelsesferdene til fyrst Albert IIs oldefar, fyrst Albert I av Monaco (1848-1922).

De nye Instagram-bildene viser fyrsteparet og deres to barn sammen med kongefamilien på Bygdø kongsgård, der fyrsteparet var invitert på lunsj hos kongeparet. Der ble de tatt imot av kronprinsparet og prinsesse Märtha (59) sammen med kong Harald (85) og dronning Sonja (84).

I tillegg har de lagt ut bilder fra åpningen av «Sailing the Sea of Science» utstillingen, hvor Fyrst Albert II holdt åpningstale.

Fyrsteparet skriver på sin Instagram at de torsdag vil avduke en bronsebyste av Fyrst Albert I i Longyearbyen, før de fortsetter på et privat cruise om bord Commander Charcot som vil følge ruten tatt av Fyrst Albert I.

Det offisielle besøket er et av de første for fyrstinne Charlene etter at hun i over ett år har slitt med sykdom som har gjort det vanskelig å reise.