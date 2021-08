Foto: Skjermdump TikTok

Nå har Lame 100 millioner følgere på TikTok

I november 2020 nådde Charli D’Amelio TikTok-milepælen. Nå får hun selskap av fenomenet Khaby Lame.

Av Randi Midtskog

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Khaby Lame blir den andre i verden som når 100 millioner følgere på TikTok. Mens førsteplassholder Charli D’Amelio er kjent for danse- og mimevideoer, er Lame kjent for videoer hvor han reagerer på lifehacks og andre viralvideoer.

Han har hatt stor suksess på plattformen det siste året og blitt superkjendis i hjemlandet Italia.

Under kan du se en typisk Lame-video:

Suksessen på TikTok startet etter at han mistet jobben da pandemien brøt ut. Han prater ikke i videoene, men har brukt et kroppsspråk som har vært lett å forstå for alle aldersgrupper.

Tidligere i sommer ble det kjent at han har fått egen agent og ifølge Celebs Life Reel kan han få opptil 190.000 kroner per sponsede TikTok-post, hvis han begynner med det.

Foto: Skjermdump TikTok

Lame er tilknyttet kjendismanageren Alessandro Riggio, som skal sørge for at han utnytter merkevaren sin på best mulig måte.

– Det er ansiktet hans som fungerer. Selv Mr. Bean får deg ikke til å le så mye, har Riggo tidligere sagt til tpi.tv.

Han har vokst på rekordtid, og ifølge nettstedet Dexerto kan han ta over plassen til Charli D’Amelio som verdens mest populære tiktoker. D’Amelio har 20 millioner følgere mer enn Lame, men tempoet på veksten hans gjør at han kan konkurrere ut amerikaneren.

Les også: Nå skal Lame lære engelsk