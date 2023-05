KREVENDE: Penny Mordaunt med Sword of State under kroningsgudstjenesten i Westminster Abbey lørdag.

Hun tok smertestillende før hun bar kongens sverd

Penny Mordaunt (50) hadde hele verdens øyne på seg da hun i en time bar det nesten fire kilo tunge sverdet under kroningen av kong Charles (74).

Mordaunt, leder av det britiske underhuset og president for Det kongelige råd, er første kvinne noensinne som kan skilte med et sånt oppdrag i Storbritannia.

50-åringen fikk mye oppmerksomhet i sosiale medier, og mange uttrykte beundring for den stoiske roen og utholdenheten hun viste under den to timer lange kroningsgudstjenesten lørdag.

Det ene sverdet hun bar, et juvelbelbestrødd klenodium fra 1700-tallet (Sword of State), veier nemlig over 3,6 kilo.

– Da jeg kom på mobilen min igjen, fant jeg ut at jeg var blitt en meme memeen betegnelse for bilder og videoer som spres på internett., sier Mordaunt i BBC-podkasten «Political Thinking».

OVERRAKTE: Her leverer Penny Mordaunt fra seg sverdet – minutter før kong Charles får kronen på hodet.

50-åringen røper at det måtte visse forberedelser til. Selv om hun ikke rant ned noe treningsstudio det siste halve året før begivenheten, sørget hun for å være «i god form».

– Og jeg tok et par smertestillende på forhånd bare for å forsikre meg om at jeg skulle klare meg bra.

Erfaring fra marinen kom også godt med for å «holde balansen».

– I tillegg hadde jeg hadde inntatt en god frokost, og jeg sørget for å ha komfortable sko.

KRONET: Penny Mordaunt foran kong Charles og erkebiskop Justin Welby – her med et annet og ikke fullt så tungt sverd.

Etter å ha overrakt det tunge sverdet til kong Charles, minutter før han fikk kronen på hodet, fikk Mordaunt utlevert et annet og lettere sverd – Jewelled Sword of Offering.

Dette bar hun da hun da hun førte an for den nykronede kongen og erkebiskopen av Canterbury mot sluttet av seremonien.

Sverdene var bare to av mange regalier kong Charles fikk presentert. Regalier er symboler på en konge eller dronnings makt og verdighet. Kronen er det viktigste regaliet.

POSISJON: Penny Mordaunt er lederen av det britiske underhuset. Her avbildet utenfor BBCs studio i London i fjor høst.

Mordaunt, medlem av Det konservative parti, har tidligere vært juniorminister, internasjonal utviklingsminister og forsvarsminister.

Tilbakeblikk på høydepunkter fra kroningen – se VGTV: