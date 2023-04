KONTROVERSIELL: Den franske forfatteren og poeten Michel Houellebecq har nok en gang havnet i en kontrovers.

Ville stanse sin egen pornofilm – tapte

WARSZAWA (VG) Denne uken tapte den omdiskuterte forfatteren Michel Houellebecq en rettsprosess der han forsøkte å få stanset en pornofilm han har deltatt i. VG har snakket med den kvinnelige medskuespilleren.

– Sex er for meg en måte å utforske ulike temaer på, ikke bare selve akten, men heller hvilke lyster folk har, sier Jini Jane, den 23 år gamle filosofistudenten og pornoskuespilleren, til VG, via melding.

Hun og Houellebecq møttes i desember i Paris for å spille inn filmen.

Den franske forfatteren er omtalt som en av de største nålevende forfatterne landet har, og millioner av bøkene hans er blitt solgt verden over.

Men han er også svært kontroversiell.

Både for hvordan islam omtales i bøkene hans, høyreekstremistiske tanker og for at bøkene hans er kvinnefiendtlige.

Men forfatteren fortsetter å selge enorme mengder bøker, også i Norge.

Derfor vakte det stor oppsikt da det ble kjent at den 67 år gamle mannen hadde spilt inn en pornofilm.

I en trailer for filmen, ligger stjerneforfatteren toppløs i sengen mens han kysser den 23 år gamle skuespilleren, som går under artistnavnet Jini Jane. VG kjenner hennes reelle identitet.

Men siden har han angret.

Forfatteren har kjempet i retten og har forsøkt å få filmen stoppet. Tirsdag denne uken tapte han.

HOUELLEBECQ: Forfatteren under en pressekonferanse i 2010.

Forfatteren hevdet i retten at filmen skadet hans rykte, og at han hadde signert en urettferdig kontrakt.

«Det er uforståelig hvorfor Houellebecq deltok i opptakene hvis han fant avtalen virkelig problematisk», sa dommeren i kjennelsen.

Houellebecq ble også dømt til å betale 1393 euro i saksomkostninger.

Den ufrivillige pornoskuespilleren og forfatteren, sier via sin nederlandske advokat, Jacqueline Schaap, at dommen var «veldig skuffende», og at han vurderer å anke.

Også i februar tapte forfatteren en lignende rettssak i Frankrike.

– Jeg var sliten

Det hele begynte i desember i fjor.

Houellebecqs kone, Lysis, møtte regissøren og hadde fortalt regissøren at ektemannen «ønsket å lage en pornofilm for å motvirke det mørke sinnet hans», ifølge rettsdokumentene.

Via e-post diskuterte Houellebecq og regissøren Stefan Ruitenbeek deretter planer om å lage «et kunstverk, der skillet mellom fiksjon og virkelighet tar form som et spill med fiendenes grufulle paranoia».

Det er nyhetsbyrået AFP som har sett dokumentene, og der kommer det frem at Houellebecq havnet i ulage med regissøren etter opptakene.

Forfatteren hevder også at han var full da kontrakten ble signert.

«Jeg var sliten, dagen hadde vært lang og den nødvendige vinen var allerede drukket», sier skribenten i rettsdokumentene.

«Jeg har ikke ambisjoner om å bli en pornostjerne i min alder».

Da traileren til filmen ble sluppet, surnet forholdet mellom forfatteren og regissøren ytterligere.

FILM: Filosofstudent og pornoskuespiller Jini Jane.

Den nederlandske kvinnen som spiller i filmen, sier til VG at hun var fascinert av ekteparet Houellebecq, og at han er den eneste nålevende forfatteren hun beundrer.

– Jeg ble drevet av min nysgjerrighet til å ha sex med dem, sier hun.

Nå føler hun seg skuffet over hvordan forfatteren reagerer i etterkant av filmen, og føler seg brukt.

– Jeg beundrer bøkene hans like mye som før, men hans mangel på interesse for andre mennesker i virkeligheten speiler på en måte den samme mangelen på interesse som kommer frem i bøkene hans. Det irriterer meg.

Filmen er en del av en serie som regissør Ruitenbeek står bak, i det som er kunstnerkollektivet Kirac, et rebelsk og eksperimentelt kunstnerkollektiv som også står bak en rekke kontroversielle filmer, og som ofte har seksuelle scener.

Filmene deres leker ofte mellom hva som er fiksjon og virkelighet.

Men pornofilmen blir i hvert fall en realitet, og skal slippes i mai.

«Det har alltid vært min intensjon å lage et kunstverk med integritet», har regissør Ruitenbeek sagt i en uttalelse. «Forhåpentligvis er Michel fornøyd med resultatet».

FORFATTER: Den franske forfatteren Michel Houellebecq i 2022.

– Houllebecq er en urokråke i Europeisk litteratur, eller forfatteren som sitter i et hjørne av festen og kaster ut upopulære og kontroversielle utsagn som skaper dårlig stemning, det sier forfatter og litteraturanmelder Hilde Østby.

Og følger opp:

– Han har også nydelig og eksistensiell litteratur som går rett inn i menneskers ensomhet og lengsel etter kjærlighet, umuligheten av å klare å nå hverandre i en kynisk verden. Så han er en forfatter jeg beundrer og fascineres av.

Hun ble imidlertid ikke overrasket over å se at forfatteren har spilt inn en pornofilm

– Forfatterskapet hans skildrer eldre menns lengsel etter yngre vakre kvinner på en ganske halvmisogynistisk måte, pornofilmen er bare en forlengelse av det, tenker jeg. Jeg ble ikke skuffet over ham, for jeg hadde helt ærlig ingen forventninger til ham i så måte.

Houellebecq har flere ganger vært en favoritt til å vinne Nobelprisen i litteratur.

– Jeg tror det blir dårlige odds etter dette, påpeker Østby.

VG har sendt en henvendelse til forlaget som utgir bøkene til Houellebecq, uten å få svar. Den franske forfatteren er viden kjent som en som aldri gir intervjuer.