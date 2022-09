TUNG UKE: Lege Karim Sayed sier han har fått to års medietrening på en uke.

Kjendisklinikk-lege Karim Sayed om stormen: − Det satte fyr på hele Norge

Det som skulle bli en storsatsing, endte som et synkende skip. Igjen står klinikkeier Karim Sayed: – Vi har noe å bevise, det vet jeg.

– Det jeg har lært, er hvordan en snøball kan rulle og at ting kan komme helt ut av kontroll, der det ikke er mulig å kontrollere det uansett hva man sier, sier Sayed til VG når vi møter ham etter Debatten på NRK torsdag kveld.

Debatten har rast etter at det ble kjent at Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø skulle åpne skjønnhetsklinikk.

Mye fordi klinikken brukte ordet «kvinnehelse» som en del av promoteringen.

Bare fem dager etter lanseringen, valgte trioen å beklage og trekke seg.

Nå eier Karim Sayed hele klinikken, og er ansvarlig lege og behandler der.

– Det har vært to års medietrening komprimert i en uke. Det har vært veldig spesielt å stå i. Jeg har tenkt det er viktig å holde roen, og si det som det er og oppklare misforståelser.

SA UNNSKYLD: Synnøve Skarbø, Pia Tjelta og Vanessa Rudjord annonserte at de skulle være med å åpne skjønnhetsklinikk torsdag forrige uke. Fem dager senere trakk de seg.

Sayed mener DN-vinklingen på at kvinnehelse er tabu, og sammenblandingen av skjønnhetsklinikk og kvinnehelse i podkasten til Rudjord og Skarbø, gjorde at hele konseptet ble misforstått.

– Og det satte fyr på hele Norge. Når du da blander inn estetisk medisin, som i seg selv er kontroversielt, og det er vellykkede kjendiser i tillegg ... Dette er kjendisstoff, økonomi, breaking news, sosiale medier – det er alt. Jeg forstår jo at det ble som det ble.

– Men vi kunne vært klarere i kommunikasjonen og skille veldig tydelig mellom estetisk medisin og kvinnehelsetilbudet som er i klinikken.

– Men uavhengig av DN, dere er også ansvarlige for hvordan det ble sammensveiset i pressemeldingen?

– Absolutt, jeg skjønner hvordan dette kunne misforstås. Det er klart at hvis veldig mange forstår det sånn, har vi ikke vært klare nok. Men igjen, når snøballen ruller, er det veldig vanskelig å rette opp.

Sayed sier han aldri vurderte å trekke seg.

– Det handler om at det er dette jeg driver med, og jeg skal jobbe med det på en klinikk. Jeg skal gjennomføre og fullføre visjonen.

KJENT PERSON: Her er Karim Sayed sammen med blant andre helseminister Ingvild Kjerkol før debatten på NRK torsdag.

– Hva mener du har vært legitim kritikk, og hva har ikke vært det?

– Det legitime er kommunikasjonen, og ikke blandet det sammen. Og så har det kommet mange interessante debatter, hva er estetisk medisinsk helse, hjelper det egentlig folk. Og det er helt legitimt. Men problemet er når alle er sinte, blir debatten ofte ikke så nyansert, sier Sayed.

– Det kan være man finner et eksempel som symboliserer det man er forbannet på. Men nå var det veldig enkelt å bruke dette som eksempel.

Søndag skrev VG om 12 studier, som skulle bevise at en av klinikkens behandlingstilbud – en bekkenbunnsstol – hadde effekt. To forskere slaktet studiene.

Dagen etter skrev Dagbladet at legens CV ikke stemte.

– Det ble kjent at lektortittelen på CV-en din ikke var riktig, og at studiene på bekkenbunnsstolen var dårlige, det var jo med på å svekke troverdigheten?

– Ja, det er klart det. Lektortittelen dreier seg om formaliteter, men rett skal være rett, man må jo passe på disse tingene selv, og det skulle jeg gjort, sier han, og legger til at feilen på lektorstillingen var at han var foreleser med lektorkompetanse på universitetet.

– Og når det gjelder stolen, jeg er enig i at forskningen som foreligger nå – og som er publisert – ikke er god nok, og tar selvkritikk på det. Men studiene som finnes, er lovende og man kan ikke se bort fra dem.

– Tror du all PR er god PR?

– Jeg vet ikke. Vi har noe å bevise, det vet jeg. All PR kan være god PR hvis du leverer et fantastisk produkt. Men det virker som det er noe vi må snu, det føles det som.

Klinikken tilbyr estetisk behandling som botox og fillers, men også behandling mot pigmentflekker og acne-arr. Sayed er krystallklar på at det de gjør, øker livskvalitet.

– Men jeg står med rak rygg i estetisk medisin og jeg vet at jeg hjelper veldig mange mennesker hver dag, sier han.

– Man kaller det skjønnhetsklinikk, men det er ikke poenget her. De kommer inn med noe de vil gjøre noe med. Det er klart noe av det er skjønnhet, men mesteparten er «positive aging». Du skal ikke fjerne alle aldringstegn, men mange ønsker å se mer våken og opplagt ut.

– Og det er essensen, at hvis en person går rundt og ser trøtt ut gjør noen behandlinger i kompetente rammer og føler man ser opplagt ut, det er livskvalitetsøkning.

FERDIG: Legen går ut av studio etter debatten.

– Men det å komme inn og få en sjekk, bidrar jo til at man ikke er bra nok?

– Vi skal ikke påpeke skavanker, men forstå hvilke mål du har. Det er forskjellen på lav og høy kompetanse. Hvem er du og hva vil du? Det er ikke opp til meg å si at de skal ta bort smilerynkene dine, kanskje du elsker smilerynkene. Hvis noen sier de ser sint ut og det plager dem, har vi teknikker som kan hjelpe. Det er voksne folk som tar egne valg.

Han sier det er flere grupper han ikke behandler:

– Jeg avviser folk hver dag. Og jeg fraråder. Jeg sier ofte at det vil jeg ikke anbefale. Vi er en slags los i en jungel, og jeg skjønner at hele trykket i jungelen er stort.

– Hvis noen bare er opptatt av utseendet, skal de ikke behandles. Hvis de er veldig unge. Hvis noen har tegn til psykisk sykdom, overopptatt av utseende, vi vet hvordan vi skal kjenne igjen og hvilke spørsmål vi skal smette inn.

MARIENLYST: Karim Sayed på vei inn i sminken før han skulle i studio og debattere kvinnehelse.

Samtidig er han klar på at det å bry seg om utseendet i seg selv er bra:

– Vi mener ikke alle skal se ut på en viss måte. Men jeg mener at det å være opptatt av utseendet sitt ligger i vår biologi, det er ikke skapt av noen industri. Så er det opp til den enkelte å ta egne valg.

