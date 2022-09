ADVOKAT-DATE: Ifølge amerikanske medier dater Johnny Depp sin engelske advokat, Joelle Rich.

TMZ: Johnny Depp dater advokaten sin

Men det er ikke Camille Vasquez - advokaten som vant saken mot Amber Heard i sommer. Derimot skal det være snakk om Joelle Rich, en av Depps advokater - som tapte et injuriesøksmål mot en britisk avis i 2020.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var amerikanske US Weekly som omtalte denne nyheten først.

Joelle Rich var en del av advokat-teamet til Johnny Depp da han saksøkte den britiske storavisen The Sun for injurier etter at avisen i april 2018 refererte til ham som «konebanker».

Avisen bygget saken sin på opplysninger som hovedsakelig skal ha kommet fra Depps ekskone, Amber Heard.

Men i motsetningen til rettssaken i Fairfax i USA tidligere i år, tapte Johnny Depp dette søksmålet, hvor altså Rich var en av advokatene hans.

Men det ser det ut til at filmstjernen ikke har holdt imot henne.

Nå skal de to ha begynt å date, ifølge TMZ og flere amerikanske medier.

Rich var ikke en av Depps advokater i saken mot Amber Hearst nå i våres. Men hun var til stede i rettssalen «for å vise sin støtte» ifølge US Weekly.

DEPPS ADVOKATER: Joelle Rich gir Camille Vasquez (med ryggen til) som vant saken mot Amber Heard i sommer, en god klem.

TMZ som også omtaler forholdet, skriver at de har fått bekreftet at Rich og Depp dater.

Hun er for øvrig gift og har to barn, men skal nå ligge i skilsmisse fra sin ektemann, ifølge TMZ.

Ifølge TMZ har advokat Joelle Rich spesialisert seg på injuriesøksmål.