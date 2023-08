I LIVE: Lil Tay går torsdag ut mot ryktene om hennes dødsfall.

Lil Tay om dødsryktene: − Jeg er trygg

Onsdag meldte Instagram-kontoen til den unge rapperen at hun og broren hadde gått bort. Nå avkrefter jenta omtalt som «verdens yngste flexer» ryktene.

Onsdag delte Instagram-profilen til den kjente influenseren et innlegg om at hun og broren hadde dødd. Torsdag uttalte derimot Lil Tay seg til TMZ og avkreftet ryktene.

– Jeg vil gjøre det klart at jeg og broren min er trygge og i live, men jeg er helt knust og sliter med å finne de riktige ordene å si, forteller hun til avisen.

Innlegget som hevdet at Lil Tay er død er nå slettet. Det påstod at «hennes plutselige og tragiske dødsfall» er et «uutholdelig tap», melder TMZ.

– Broren hennes sitt dødsfall legger enda mer utenkelig dybde til sorgen vår, stod også i innlegget, ifølge den amerikanske avisen.

Lil Tay beskriver opplevelsen som traumatiserende.

– Jeg ble bombardert endeløst med hjerteknusende og tårefulle telefonsamtaler fra elskede, samtidig som jeg prøvde å fikse dette rotet.

Ifølge det unge internettfenomenet ble brukeren hennes kompromittert av en tredjepart. Nå takker hun Meta Meta Selskapet som eier Instagram og Facebook.for å ha hjulpet henne med å få kontroll på kontoen sin.

Viral

Den 14 år gamle jenta gikk viralt på internett da hun i 2018 la ut en rekke innlegg hvor hun viste frem dyre biler og store bunker kontanter. Hun har ikke vært aktiv på Instagram-kontoen sin siden sommeren det året.

Ifølge Vox skal broren til Lil Tay ha vært mesterhjernen bak søsterens opptredener på nettet. De skriver at han var den eneste personen med tilgang til Instagramprofilen hennes, og at han tidligere hadde prøvd å bli berømt selv. En video som gikk sin rundgang på Twitter/X i mai 2018, viser at broren instruer søsteren i hva hun skulle si foran en grønn skjerm.

Etter at Lil Tay «tok over» internett i 2018 stilte hun og moren opp på Good Morning America.

– Hun kommer til å bli en superstjerne, sa moren til det populære programmet.

Moren hevdet også at alle ideene kom fra datteren selv.

– Hun er veldig moden, sa moren den gangen.

