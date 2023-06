FORVEKSLET: Anne Holt, her avbildet i 2021.

Klassekampen-redaktør Mari Skurdal: − Vi er jo ikke alle Anne Holt

Redaktøren synes avisens reporter håndterte helgens skandalesak «uklokt» i sosiale medier, men også at det må være lov å gjøre feil – etter ny tordentale fra forfatter Anne Holt på Facebook.

En av helgens mest omtalte saker var Klassekampens sak med Anne Holt – presentert som et intervju med den berømte, 64 år gamle forfatteren.

Problemet var at avisen hadde intervjuet en annen Anne Holt, som ga en rekke oppsiktsvekkende sitater om sitt dårlige forhold til den digitale hverdagen.

I sosiale medier har det blitt uttrykt medfølelse med reporteren, Hannah Bull Thorvik (25), mellom latterkulene knyttet til forvekslingen.

Men hun får også kritikk for to innlegg på Instagrams story-funksjon. VG ble først kjent med kritikken mot innleggene via sosiale medier.

Holt – forfatteren – påpeker mandag på Facebook at hun ikke synes Thorvik viser nevneverdig ydmykhet for forvekslingen.

– Så ser jeg at stadig flere ytrer medynk og omsorg for den unge journalisten. Til det er å si: hun tar dette med knusende ro, skriver Holt.

«Barbie girl»

Holt viser til skjermdumper av det Thorvik la ut i helgen – med bilder av seg selv og disse tekstene:

«Enhver norsk avisleser vet at jeg har gått på en forvekslingskomisk SHMELL i lørdagens Klassekampen – og det lever jeg overraskende godt med, selv om det stjal hele ettermiddagens bryllupsmiddag. Nå må jeg få i meg kake. God helg!»

Og:

«i’m a barbie girl/in a norsk offentlighet world/it’s fantastic/iconoclastic»

– Alle kan gjøre feil, og feil skal tilgis, men total og komplett inkompetanse og mangel på evne til å ta selvkritikk er en noe annen sak, tordner Holt på Facebook.

Slettet

Mandag kveld er Holts innlegg borte fra hennes Facebook-side.

– Jeg har rett og slett fjernet dem fordi jeg ikke har tid til å redigere i kommentarfeltet, forklarer Holt til VG.

Kommentarfeltene under Holts poster har nemlig flommet over med reaksjoner av ulik karakter.

– Da fant jeg ut at det var bedre å slette innleggene, legger hun til.

Hun ønsker ikke å kommentere saken utover det hun allerede har sagt på sin egen Facebook-side.

– Jeg anser meg ferdig med saken, sier hun til VG.

VG har forsøkt å få Hannah Bull Thorvik i tale, uten å ha fått svar fra henne.

PRISBELØNNET: Klassekampens Mari Skurdal ble kåret til «årets redaktør 2022» av Oslo Redaktørforening.

Klassekampens redaktør Mari Skurdal (45) sier til VG at Thorvik selv har tatt ned sine poster.

– Jeg tror for å være helt ærlig at hun ikke så for seg at det skulle ut i en så stor offentlighet.

Skurdal sier også at journalisten fikk en henstilling fra redaksjonell ledelse om å fjerne postene. Og legger til:

– Vi er jo ikke alle Anne Holt, med en så stor tilhengerskare fra norske medier som fulgte opp alt som ble lagt ut der.

Lov å være sur

Klassekampens redaktør mener at forfatteren «vet veldig godt hvordan hun plasserer sine meldinger i offentligheten».

– Anne Holt er jo ikke hvem som helst. Hun har en enorm gjennomslagskraft og hun har på en måte dratt frem henne og vist frem hva hun har gjort, sier Skurdal, og minner om at Thorvik er en ung vikar i avisen.

– Så jeg føler for å si at det er jo lov å gjøre feil.

– Synes du at Anne Holt går for langt i sine meldinger nå?

– Anne Holt har blitt tillagt sitater i vår avis på lørdag, som ikke er hennes i det hele tatt. Kan ikke hun få lov hun nå da? Å være sur og si at hun synes det ikke er riktig og greit.

– Du indikerer at hun bruker sin gjennomslagskraft i veldig stor grad?

– Nei, jeg indikerte at det at hun legger ut har en stor gjennomslagskraft i norske medier. Åpenbart.

Skurdal omtaler Klassekampen-journalistens Insta-storyposter som «uklokt» og «klønete håndtert».

Redaktøren mener at det Thorvik forsøkte med disse postene, var å svare på et inntrykk som begynte å feste seg – av at reporteren selv var blitt et medieoffer.

– Hun hadde behov for å si at det går greit. Og det sa hun igjen i en litt sleivete, absolutt ikke ydmyk tone. Men de kom i en setting hvor hun følte hun skulle svare ut alle de som trodde hun var helt på felgen.

Klassekampens redaktør legger også til at reporteren var i et bryllup da forvekslingssaken tok av i helgen.

– Hun var jo i en flau og presset situasjon. Så jeg synes det var dumt at hun la det ut, for selvfølgelig blir det oppfattet akkurat sånn Anne Holt oppfattet det.

