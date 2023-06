FESTPYNTET: Prinsesse Madeleine, ektemannen Chris O’Neill, prisn Nicolas, prinsesse Adrienne og prinsesse Leonore.

Her feirer prinsesse Madeleine og familien svensk nasjonaldag

Prinsesse Madeleine (40) og hele familien feirer nasjonaldag i Sverige.

Madeleine har med seg ektemannen Chris O’Neill (48) og barna, prinsesse Leonore (9), prins Nicolas (7) og prinsesse Adrienne (4).

Tirsdag ettermiddag delte Madeleine bilde av hele gjengen på Instagram.

«Glad Nationaldag! Vi ❤️SE», skriver hun i en kjærlighetserklæring til Sverige.

I mars kom nyheten om at Madeleine og familien skal bosette seg i Stockholm etter å ha hatt sin base i Miami i Florida siden 2018. Men selv om de er på plass for å feire nasjonaldagen, er de ikke helt klare for å slå rot riktig ennå.

Flyttingen skjer først i august, altså før skolestart.

Prinsesse Leonore og prins Nicolas skal begge gå på skole, mens yngstejenta – prinsesse Adrienne – skal gå i barnehage.

Slottet bekreftet i forrige uke at familien hadde landet på svensk jord, men de har ikke vist seg i offentligheten før nå.

På sensommern skal de altså stifte bo i leiligheten de har disponert hver gang de har besøkt Sverige, om lag to ganger i året. Den ligger nær kongehusets hovstall.

Prinsessen giftet seg med den britisk-amerikanske forretningsmannen Chris O’Neill i 2013. Med andre ord kan paret 8. juni feire ti år som ektepar.

Madeleine er det yngste barnet til kong Carl Gustaf (76) og dronning Silvia (79), og den åttende i arverekken til den svenske tronen. Kronprinsesse Victoria er 45 og prins Carl Philip 43.

I 2019 bestemte svenskekongen at barna til prinsesse Madeleine og prins Carl Philip ikke lenger skal tilhøre kongehuset på formelt vis, noe som betyr at de ikke lenger skal tituleres «Kongelige Høyheter».

Men de er fortsatt prinser og prinsesser.

FEIRER: Kronprinsesse Victoria og ektemannen prins Daniel med barna, prinsesse Estelle og prins Oscar utenfor Slottet tiidligere tirsdag.