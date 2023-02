FÅR HOVEDROLLE: Ellie Bamber, her fra Fashion Awards 2022 i London.

Ellie Bamber skal spille Kate Moss

Flere har spekulert i hvem som får hovedrollen når Kate Moss’ nakenportrettseanse med den britiske maleren Lucian Freud blir filmatisert.

Britiske Bamber (24) har tidligere vært å se i «The Serpent» og «Nocturnal Animals».

Nå har hun altså fått hovedrollen i filmen «Moss & Freud» som tar for seg livet til supermodell Kate Moss i perioden på tidlig 2000-tallet.

Da Moss var gravid med datteren Lila i 2002 stilte hun opp som modell for den britiske maleren Lucian Freud – en opplevelse hun har ansett som en av de viktigste i hennes karriere.

I 2005 ble maleriet solgt for 47 millioner kroner.

MALERIET: Fotomodellen Kate Moss stilte opp for maleren Lucian Freud.

Tyskfødte Freud, som er sønnesønn av psykiateren Sigmund Freud, har vært kjent som en av verdens mest ettertraktede samtidskunstnere. Han døde i 2011.

To ganger Emmy Award-vinner og BAFTA Award-nominerte Derek Jacobi skal spille maleren.

TO DRÅPER VANN? Her Moss og Bamber sammen på BAFTA i 2019.

Regissør av filmen er James Lucas, og Kate Moss er selv med som medprodusent.

– Ettersom dette er en så personlig historie om meg, har det vært viktig at jeg er involvert med James i alle aspekter etter hvert som prosjektet har utviklet seg. Jeg er begeistret over den nylige rollebesetningen og spent på at filmen snart begynner å spilles inn, jeg kan ikke vente med å se den, sier Moss ifølge Deadline.