Lewis Capaldi på Glastonbury Festivalen tidligere i juni.

Lewis Capaldi (26) tar en pause fra turné-livet

Det meddeler Lewis Capaldi selv på Twitter.

– Det gjør det ikke enklere at dette nok ikke kommer som en overraskelse, men jeg er veldig lei meg for å måtte si at jeg tar en pause fra turnering på ubestemt tid, skriver den skotske sangeren og låtskriveren.

26 åringen spilte på festivalen Glastonbury i England lørdag 24. juni.

– Jeg pleide å nyte hvert øyeblikk av show som dette og jeg hadde håpt at en tre ukers pause ville gjøre at jeg fant ut av ting, skriver Capaldi og viser til festivalen.

– Men sannheten er at jeg fremdeles jobber med å tilpasse meg tourettes-diagnosen min, skriver han.

Capaldi ble diagnostisert med Tourettes syndrom Tourettes syndromTourettes syndrom er en tilstand med tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk bevegelse eller lyd, ifølge Helse Norge. i fjor høst. Den gangen forklarte han åpenheten rundt tilstanden med at han ikke ville «folk skulle tro at han gikk på kokain eller noe sånt».

Han har tidligere sagt at han kan være nødt til å gi seg som artist dersom tilstanden forverrer seg.

