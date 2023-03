Sophie Elise: NRK-samarbeidet er over

Sophie Elise Isachsen (28) og Fetisha Williams (29) sier at podkast-samarbeidet med NRK over.

De siste ukene har det stormet rundt Sophie Elise etter det mye omtalte bildet hun la ut på Instagram.

Bildet var av henne selv og en annen profil, der den andre profilen holdt en liten gjennomsiktig pose med noe hvitt i.

Kringkastingsrådet har mottatt over 4000 klager, og NRK-samarbeidet har blant annet vært tema på «Debatten». Der sa NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen at de skulle diskutere samarbeidet.

I podkastepisoden som ble sluppet torsdag morgen kommenterte duoen spekulasjonene rundt deres NRK-fremtid:

– Vi klarer oss. Akkurat nå vet vi ikke. Vi sitter her og «podder» her i dag. Det er det vi vet. Så får vi bare se, sa Sophie Elise da.

Nå viser det seg at det er satt et punktum.

– NRK har ønsket at dagens avtale skal endres på en måte som legger sterke begrensninger på vår øvrige kommersielle virksomhet. Jeg har ikke ønske om eller anledning til å legge ned resten av min virksomhet for å redde omdømmet til NRK, og vi ser oss derfor nødt til å avslutte samarbeidet, sier Sophie Elise i en pressemelding VG har fått tilgang til.

VG har forsøkt å få kommentar fra NRK, men de har så langt ikke svart. Heller ikke Sophie Elise eller Fetisha Williams har svart.

Sistnevnte sier i pressemeldingen at de har takket nei til andre tilbud for å kunne samarbeide med NRK

– Det angrer vi ikke på. Det har vært lærerikt å jobbe med en så stor og proff organisasjon.

INSTAGRAMHISTORIE: Torsdag kveld postet Sophie Elise Isachsen, og senere Fetisha Williams, en instagramhistorie hvor hun skriver at det vil bli mer podkast – men på en annen plattform.

Lagt føringer

Torsdag i forrige uke kommenterte Sophie Elise selv for første gang hvordan hun har hatt det i kjølvannet av kontroversen. Det gjorde hun i samme podkast.

Samtidig uttalte NRK at de hadde lagt føringer for hva som kunne snakkes om i episoden.

I en kommentar på NRK Ytring samme dag, understreket kringkastingssjefen at de ikke hadde «tatt godt nok innover oss hvor omfattende den kommersielle virksomheten er – og mer generelt hvor krevende det er å ha tilstrekkelig løpende kontroll opp mot presseetikken og våre retningslinjer».

– Overraskende

I sin Instagram-historie torsdag kveld skriver Sophie Elise at NRK var godt informert på forhånd om deres kommersielle bindinger:

– NRK sa «ja» til Sophie Elise og Fetisha, godt informert og vel vitende om hva vi lever av og trolig med et ønske om å nå de vi treffer med innholdet vi har laget i en årrekke.

Isachsen beskriver det som overraskende at NRK har virket usikre på samarbeidet de siste dagene.

– Det er derfor overraskende for oss, at NRK bare noen måneder senere, virker usikre på valget sitt, skriver Isachsen.

Ikke millionkontrakt

VG har siden podkastsamarbeidet ble kjent bedt om innsyn innsynÅ be om innsyn er det samme som å be om informasjon eller tilgang til spesifikke dokumenter. I offentlighetsloven er hovedregelen at alle kan kreve innsyn i offentlige dokumenter. i kontrakten, og spurt NRK hvor mye de har tjent på samarbeidet. NRK har avvist innsynet.

I torsdagens episode sier duoen at de skal fjerne myten om at de «tjener mange millioner» hos NRK.

– Det er litt sånn plagsomt om at det narrative får spinne ut om at vi får mange mange millioner, det gjør vi ikke i det hele tatt, sier Sophie.

Hun sier de har fått milliontilbud hos andre aktører, men at de valgte NRK fordi de ville lage en podkast som var gratis.

– Vi sitter ikke her og blir rik. Vi sitter her fordi vi vil lage en podkast som alle kan høre på, sier hun.

Info Dette er saken: Søndag 12. februar postet Sophie Elise et bilde på Instagram hvor hun poserte sammen med en annen profil foran et speil. Den andre personen holdt i hånden en liten, gjennomsiktig pose med noe hvitt i. Under bildet skrev hun: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen.»

VG publiserer på det nåværende tidspunkt ikke navn på den andre profilen på bildet. Vedkommende har ikke gjort noe aktivt for å bidra til spredningen av bildet, og VG kjenner heller ikke til vedkommendes oppfatning av postingen av bildet.

Bildet ble raskt slettet fra profilen med 581.000 følgere, men ikke før bildet ble spredt og delt på ulike kontoer på sosiale medier.

Den påfølgende tirsdagen hadde NRK en «grundig prat» med Sophie Elise. Der kom det frem at saken ikke får noen konsekvens for samarbeidet mellom de to partene.

Flere har reagert på at saken ikke har fått konsekvenser for NRK-samarbeidet, blant annet klubbleder i NRK som mener at en fast ansatt ville møtt «store konsekvenser» ved posting av et slikt bilde.

Blant de som har tatt Sophie Elise i forsvar er hennes redaktørvenn Danby Choi . Han uttalte i VG at han støtter NRKs beslutning «100 prosent», og skrev også en lederartikkel på dette i egen avis. Søndag beklaget Choi for å bruke egen avis til å ta henne i forsvar.

Forrige uke uttalte Rema 1000 at de setter Sophie Elise-godteri på vent . «Candy Girl by Sophie Elise» skulle i utgangspunktet lanseres denne uken, men er nå holdt tilbake. Også samarbeidspartner Good For Me valgte å sette samarbeidet på pause.

Onsdag 22. februar passerte antall klager til Kringkastingsrådet 3600.

Torsdag 23. februar kommenterte Sophie Elise selv for første gang hvordan hun har hatt det i kjølvannet av kontroversen.

VG har siden 12. februar forsøkt å få Sophie Elise og i tale. Hun har ikke besvart VGs henvendelser.

Fra podkastepisoden deres fra torsdag 2. mars sier Sophie Elise at duoen ikke vet noe om fremtiden ennå. Vis mer

I pressemeldingen står det at både Sophie Elise og Fetisha skulle gjerne fortsatt samarbeidet og økt engasjementet i viktige lyttergrupper ytterligere for NRK.

De trekker også frem støtten og den gode lagånden de har opplevd fra NRK-kolleger.

– Vi kommer til å savne akkurat den gjengen masse. Og jeg kan love at podkast, det blir det, står det i pressemeldingen.

Duoen sier at de opplever det som påfallende at NRK ser ut til å stille andre krav til dem enn til andre NRK-profiler som også har kommersielle prosjekter gående mens de jobber for NRK.

