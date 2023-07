AVLYSER: Snoop Dogg er en rapper, musikkprodusent og skuespiller. Han er kjent for å være en av Dr. Dres samarbeidspartnere.

Snoop Dogg avlyser konserter i solidaritet med Hollywood-streik

Snoop Dogg (51) avlyser to av hans kommende konserter på Hollywood Bowl for å vise støtte til streikende skuespillere og forfattere.

Calvin Cordozar Broadus Jr., bedre kjent som Snoop Dogg, skulle opprinnelig opptre 27. og 28. juni på Hollywood Bowl i Los Angeles, før konsertene senere ble utsatt til oktober, skriver Variety.

Tirsdag gikk han imidlertid ut på Instagram for å informere fansen om at konsertene, som var satt for å markere 30-årsjubileet for albumet «Doggystyle», nå er kansellert.

«Vi beklager å informere deg om at på grunn av den pågående streiken og usikkerheten om når dette vil være over, må vi kansellere Hollywood Bowl-showet», skrev han og la til:

«Vi fortsetter å stå i solidaritet med alle våre brødre og søstre i WGA og SAG/AFTRA SAG/AFTRAThe Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists. Fagforening som representerer 160.000 personer som jobber i underholdningsbransjen verden over, deriblant skuespillere. i denne vanskelige tiden og fortsatt håpe på at AMPTP vil komme tilbake til forhandlingsbordet med et EKTE forslag og at vi alle kan komme tilbake til jobben».

Streiken rapperen referer til, er den første storstreiken i Hollywood på 63 år. Selv er ikke Snoop Dogg påvirket, da streiken ikke forbyr musikkartister å opptre.

Det er forfattere og skuespillere som er i streik. Streiken skyldes uløste kontraktsforhandlinger mellom skuespillernes fagforening, SAG-AFTRA, og studioene, strømmetjenestene og produksjonsselskapene i Hollywood.

I tillegg ønsker de beskyttelse mot følgene som bruk av kunstig intelligens kan få for bransjen.

Les mer om streiken her: Mandy Moore fra streikemarsj: − Et enormt problem

Cillian Murphy og Emily Blunt, stjerner i Christopher Nolans nye film «Oppenheimer», har også vist støtte til streiken. De forlot filmens premiere i London tidligere i juli, da streiken ble et faktum.

