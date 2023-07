BRANN: Ifølge publikummer Katrine Pedersen beholdt alle på scenen roen da brannen oppsto.

Brann brøt ut under Kaptein Sabeltann-forestilling

En brann brøt ut under en forestilling i Dyreparken.

Hendelsen skjedde under den populære forestillingen i Kristiansand torsdag kveld.

– Det tok fyr i et elektrisk anlegg. Grunnen til dette var et pyroteknisk nedfall, sier markeds-og kommunikasjonsdirektør Anniken Bjørnstad Schjøtts.

Hun sier nedfallet blåste bakover og traff det elektriske anlegget.

– Dette var et stykke fra scenen. Noen av ledningene smeltet og det ble litt skade på rekkverket, men de ansatte var veldig raskt ute med å slukke, sier Schjøtts.

Hun oppsummerer hendelsen som lite dramatisk, men sier de tok en samtale med brannvesenet etterpå.

– Vi har gode rutiner på dette og vi har snakket med brannvesenet.

– Kan dette skje igjen?

– Det er vanskelig å svare på, men vi har flinke folk her som er godt rustet for å håndtere slike situasjoner.

Katrine Pedersen var på forestillingen sammen med sin datter og venninnen hennes.

– Det var rundt en time inn i forestillingen, da Grusomme Gabriel skulle tilbake til vannet at jeg merket at stakittgjerdet brant. Det er jo mye pyro på disse forestillingene, men jeg husker at jeg tenkte at det ikke var meningen at gjerdet skulle brenne, sier hun.