NÆRE: Tom Parker Bowles med moren Camilla i Gloucestershire i 2015, altså mens hun «bare» var hertuginne.

Sønnen om dronning Camilla: − Ingen strategisk plan

Tom Parker Bowles (48) gir sjelden intervjuer, men før kroningen letter han på sløret.

48-åringen, som jobber som matskribent, har i flere tiår vært vitne til at det har stormet rundt moren. At Camilla (75) skulle ende opp som dronning, lå ikke i kortene for over 20 år siden.

6. mai får Camilla formelt kronen satt på hodet i en høytidelig seremoni i Westminster Abbey, sammen med sin mann, kong Charles (74).

Tom Parker Bowles sier i podkasten The News Agents at han «ikke bryr seg om hva folk sier».

– Hun er fortsatt mamma for meg.

Prins Harry (38) skrev i sin nye bok «Spare» at han mener stemoren hadde en «strategisk plan» om å bli dronning.

– Ting forandre seg. Det var ikke en strategisk plan. Hun giftet seg med mannen hun elsket, og dette er resultatet, sier han.

KVARTETT: Laura Rose Lopes og Tom Parker Bowles (t.v.) og prins Harry og prins William under Charles’ og Camillas bryllup i 2005.

Bowles er Camillas eldste barn. Hun har også datteren Laura Rose Lopes (45) med eksmannen Andrew Parker Bowles (84).

Bowles sier at han regner med at moren er nervøs før seremonien.

– Jeg tror alle ville vært nervøse foran en slik anledning, noe som er så viktig i historisk sammenheng. Selv hadde jeg nok vært vettskremt over å måtte gå i disse antikke kreasjonene, sier han.

Bowles forklarer at moren aldri har klaget

– Hun er 75 år, så det er ganske modig gjort, mener sønnen.

Han presiserer for øvrig at det aldri har vært snakk om at han og søsteren skulle utstyres med noen kongelige titler.

BRYLLUPET: F.v.: Prins Harry, prins William, daværende prins Charles og hertuginne Camilla – og Laura Rose Lopes og Tom Parker Bowles under bryllupet i 2005. Bildet ble brukt som julekort samme år.

Anti-monarkister har varslet at de vil demonstrere under kroningen. Tom Parker Bowles sier at sikkerhetsoppbudet er enormt, og at han føler seg trygg på at politiet vil ha full kontroll over situasjonen.

– Alle har rett til å si hva de vil. Hvis noen vil protestere, så er det deres rett. Det er lov å ha ulike meninger, og derfor lever vi i et interessant og sivilisert land, sier Bowles.

Om egg-kasting

Podkast-vert Jon Sopel fleiper:

– Så hvis noen vil kaste egg, er det greit så lenge det er økologisk?

– Det må være litt av et kast, i så fall. Men jeg vil ikke utfordre skjebnen, svarer Bowles.

Omstridt kjærlighet

Camilla Parker Bowles, som hun het den gangen, giftet seg med prins Charles i 2005. Da hadde de to kjent hverandre i mer enn 30 år, og det hadde gått ni år siden han ble skilt fra prinsesse Diana.

Dronningen har ikke glemt hvordan det var å stå i sentrum for en skandale og bli stemplet som «heksa» da det ble kjent at hun var prins Charles’ offisielle kjæreste.

Da Camilla fylte 75 år i fjor, uttalte hun i et stort bladintervju at det «ikke var lett».

– Jeg ble gransket så lenge at jeg bare måtte lære meg en måte å leve med det. Ingen liker å bli studert og kritisert hele tiden, sier hun nå.

KONGEPAR: Charles og Camilla i Berlin i mars.

Også mens Charles var gift med prinsesse Diana og Camilla med Andrew Parker Bowles, hadde Charles og Camilla et nært forhold. Charles skal ha hatt svært varme følelser for gifte Camilla lenge før han selv giftet seg første gang.

Bakgrunn: Det lange ulovlige forholdet

For mange i Storbritannia tok det flere år å tilgi Charles for hans utroskap mot Diana, som ble betraktet som «folkets prinsesse». Diana døde i en bilulykke i Paris i 1997.