Gina Lollobrigida fra henholdsvis 1966 og 2005.

Skuespilleren Gina Lollobrigida er død

Den italienske skuespilleren ble 95 år gammel.

Det er det italienske nyhetsbyrået Ansa som melder om dødsfallet.

Lollobrigida ble født 4. juli 1927 og hadde sin storhetstid på 50-tallet. Hun fikk kallenavnet «Verdens vakreste kvinne».

Italieneren fikk sitt gjennombrudd med filmen «Den leende kavaler» fra 1952, og spilte senere i filmer som «Beat the Devil», «Solomon and Sheba» og «Ringeren i Notre-Dame», som tok verden med storm.

Hun trappet ned skuespillervirksomheten på midten av 1970-tallet, og jobbet deretter stort sett i mote- og kosmetikkbransjen.

Lollobrigida var en av de siste gjenlevende skuespillerne fra det som anses som Hollywoods gullalder, som varte frem til sent 1960-tallet.

Hun ble i 1961 hedret med en Golden Globe som publikums favoritt. I 1986 mottok hun en ærespris under Filmfestivalen i Berlin.

Tilbake i 2017 fortalte filmlegenden i et fjernsynsintervju i Italia at hun var blitt utsatt for to tilfeller av overgrep som hun betegnet som «ganske alvorlige».