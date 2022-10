FINALEDRAMA: TV 2 beklager feilen i «Torpet»-finalen.

«Farmen»-blemme i «Torpet»-finalen: − Skulle aldri skjedd

Observante seere oppdaget feilen i «Torpet»-finalen. TV 2 mener det ikke påvirker resultatet av konkurransen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

OBS! Saken inneholder spoilere.

I kveldens episode, som sendes på TV 2 klokken 21.40, møtes deltagerne Robert Michael Scott, Lasse Fredheim og Dagny Vartdal til «Torpet»-finalen.

Vinneren blir et fullverdig medlem av «Farmen».

Deltagerne må gjennom en «kunnskapsløype» – en hinderløype der de må svare ritkig på spørsmål med tre svaralternativer. Ved feil svar må deltagerne ut i en strafferunde og svare på nytt.

Konkurransen avgjøres ved at én kommer først til åtte riktige svar.

Lasse tar raskt ledelsen og ligger to poeng foran konkurrentene.

KJEMPET OM SEIEREN: Dagny lå tett bak Lasse i konkurransen.

Når Lasse er på det nest siste og syvende spørsmålet vil produksjonen ha svar på hva sykdommen rakitt skyldes langvarig mangel på. Alternativene er:

A) Vitamin D

B) Vitamin C

C) Vitamin A

Det riktige svaret er alternativ A, altså vitamin D.

Lasse svarer alternativ C, som er feil, men får likevel godkjent svaret av programleder Niklas Baarli.

Lasse vinner med to poeng over Dagny og seks poeng over Robert. Han blir dermed et fullverdig medlem av «Farmen» igjen etter å ha røket ut i uke to.

– Nå er jeg i lykkerus, sier han.

– Jeg «gønnet» på så godt jeg kunne, sier Dagny, som er ute av konkurransen.

Se bilder fra konkurransen:

1 / 5 forrige neste fullskjerm

TV 2 beklager

– Vi ble gjort kjent med dette i dag etter episoden ble lagt ut. Denne feilen skulle selvsagt aldri skjedd. Vi er veldig lei oss for det, sier pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2.

Han understreker at det likevel er en overveiende sannsynlighet for at feilen ikke påvirker utfallet av konkurransen.

–Det er ingen tvil om at han får godkjent et feil svar. Men hvor dette har gått galt, har vi ikke fått kartlagt ennå. Vi kommer til å ha en grundig gjennomgang av rutinene våre, sier Dahl.

Han vet heller ikke hvorfor feilen ikke ble plukket opp i etterarbeidet.

– Vi har stor forståelse for at Dagny sikkert er frustrert og lei seg. Det er vi også, sier han.

Produksjonen har onsdag hatt kontakt med alle involverte.

Ifølge Dahl er seerne ekstremt observante.

– Det er vi veldig glade for, sier han.

Episoden er allerede sett av flere tusen på TV 2 Play, men de fleste ser episoden når den går på lineær TV onsdag kveld.