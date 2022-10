VENTER BARN: Kaley Cuoco

Skuespiller Kaley Cuoco er gravid

Skuespiller Kaley Cuoco melder på sin egen Instagram at hun er gravid.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Cuoco er kanskje mest kjent for rollen som Penny i situasjonskomedien «The Big Bang Theory», og som Bridget Hennessy i «8 Simple Rules.»

Hun venter nå sitt første barn, en jente, sammen med kjæresten Tom Pelphrey.

De to ble et par tidligere i år. Også Pelphrey er skuespiller, kjent fra blant annet Ozark og Iron First.

Hun skriver at barnet er ventet i 2023 og at hun er «velsignet over månen».