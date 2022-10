VANT: Popstjernen forlot domstolen i Santa Fe i California smilende fredag.

Cardi B saksøkt for 50 millioner for dristig platecover: Vant rettssaken

En familiefar følte seg «ydmyket» av Cardi Bs dristige platecover og saksøkte henne for i 50 millioner kroner.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En føderal jury i California avviste fredag ​​påstander om at musikeren Cardi B krenket en mann på et dristig albumcover fra 2016. Det melder blant annet Reuters.

Mannen gikk rettens vei og saksøkte henne for 50 millioner kroner fordi han mente hun misbrukte hans ryggtatovering i en seksuell setting på coveret.

Søksmålet ble behandlet denne uken i retten i California.

Fredag forlot popstjerner rettslokalene med et stort smil, og kort tid etterpå uttrykket hun sin glede over seieren på Twitter:

Mannen, som er gift og har to små barn, følte seg krenket og ydmyket over at hans spesielle ryggtatovering til forveksling er lik den som er presentert på albumet «Gangsta Bitch Music, Vol. 1».

Coveret viser overkroppen på en mann, som har hodet mellom bena på rapstjernen Cardi B. Hele ryggen er tatovert, men mannens ansikt er ikke synlig.

OMSTRIDT: Dette platecoveret er tema i retten.

Stridens kjerne dreide seg rundt hvorvidt saksøker er utnyttet eller ikke. For det er ikke han som er avbildet på bildet – selv om tatoveringen angivelig er hans.

Advokat A. Barry Cappello forklarte i retten tirsdag hvordan han mente hans klients tatovering ved hjelp av fototeknikker er montert på mannen på plateomslaget.

Familiefarens ryggtatovering skal nemlig ha blitt gjengitt i en rekke tatoveringsmagasiner.

Cardi B skal ifølge ABC News ha forklart at designeren bak omslaget kun har «brukt en liten del» av mannens tatovering – og det uten at hun selv skal ha blitt opplyst om opphavet.

Saksøkers advokat uttalte i retten at hendelsen har forstyrret livene til hans klient og familien hans. I retten ble det hevdet at mannens kone ble så opprørt over omslaget at hun spurte ektemannen om det var han som poserte på bildet.

Mannen skal også ha uttalt i retten at han tidligere var stolt av tatoveringen sin, men at han nå synes den er «frekk og avskyelig».

Cardi Bs forsvarsapparat har argumentert med at mannen på bildet er svart, mens saksøker er hvit. Saksøker på sin side mente at alle som kjenner ham tror at det er han som poserer mellom stjernens ben.