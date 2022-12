BEKYMRET: Kong Charles er svært bekymret for hva som kan bli sagt i Netflix-dokumentaren til Meghan og Harry

Britisk avis: Krisemøte på slottet etter Netflix-trailer

Det skal være stor uro og bekymring på Buckingham Palace etter prins Harry og hertuginne Meghans oppsiktsvekkende Netflix-trailer.

Kongen skal ha kalt inn prins William til krisemøte så snart han kommer hjem fra USA.

Det skriver den britiske avisen The Mirror og henviser til kilder på slottet som står kongen nær.

HJEM TIL KRISEMØTE: William og Kate er på vei hvem fra USA - og krisemøte på Buckingham Palace.

Kongen og prins William skal ha krisesamtaler om hvordan det britiske kongehuset skal svare på beskyldninger om rasisme, og at Harry og Meghan skal ha blitt dårlig behandlet, skriver The Mirror, som viser til kilder ved hoffet.

Netflix ga første smakebit på den kontroversielle dokumentaren til prins Harry (38) og hertuginne Meghan (41) tidligere denne uken.

Dokumentaren «Harry & Meghan» skulle opprinnelig hatt premiere på Netflix i desember, men ble utsatt til neste år på grunn av dronning Elizabeths død. Men nå har Netflix presentert traileren, med informasjon om at dokumentaren «kommer snart».

SKAPER BEKYMRING: Bekymringen for hva som kan komme frem i den nye Netflix-dokumentaren skal ha fått kong Charles til å kalle inn til krisemøte.

I traileren får prins Harry spørsmål om hvorfor de ville lage denne dokumentaren. Han svarer:

– Ingen ser hva som skjer bak lukkede dører.

En kilde ved det kongelige hoff sier dette til Mirror:

– Kongen og hans familie står helt og fullt sammen vedrørende de mange forsøkene som har vært gjort på privat basis for å slutte fred med hertugen og hertuginnen av Sussex. Men det har på beklagelig vis bare resultert i at den andre siden nok en gang ventilere sine frustrasjoner for en hel verden, sier kilden ved hoffet, og fortsetter slik:

– Hvis det skulle være behov for et tilsvar til det som måtte komme frem, vil det være tydelig og det vil komme raskt.

FRA BEGRAVELSEN: Både Meghan (bildet) – og prins Harry var til stede under dronning Elizbeths begravelse i oktober.

Forholdet mellom prinseparet i USA og kongefamilien i England har vært anstrengt lenge, særlig etter det kontroversielle intervjuet med Oprah Winfrey i fjor vår. Og etter at Harry og Meghan trakk seg ut av kongehuset og flyttet til hennes hjemland, USA.

Meghan snakket blant annet i Oprah-intervjuet om hvordan hun mente hun hadde «mistet sin stemme» da hun giftet seg inn i kongefamilien.

Hun og Harry uttalte også at sønnens hudfarge var et tema før han kom til verden.

Den siste halvåret har imidlertid Harry og Meghan besøkt England flere ganger, blant annet i forbindelse med dronningens bortgang.