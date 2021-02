SERIE-SAMARBEID: Wim Wenders, Julie Andem, Joachim Trier og David Byrne samarbeider om TV-serien «This is Music». Foto: VG/NTB

Glipp avslørte ny «norsk» TV-serie: − Det var ikke veldig planlagt

En glipp førte til at TV-serien «This is Music» ble avslørt for tre uker siden. Manusforfatteren melder om stor oppmerksomhet etter den utilsiktede avsløringen.

Av Håkon Kvam Lyngstad

– Det var ikke veldig planlagt, og nesten en liten glipp at det ble allment kjent på denne måten. Det har blitt en positiv glipp, fordi vi merker at mange er interessert, sier manusforfatter Bjørn Olaf Johannessen.

VG omtalte serien allerede i slutten av januar etter at nettstedet Variety skrev at tv-prosjektet skulle «pitches» på seriekonferansen Berlinale Series Market i Berlin i mars.

Serier som NRKs «Valkyrien» og Netlfix-serien «Freud» er blant dem som er blitt vist frem på den anerkjente tv- og seriekonferansen før de er blitt ferdigprodusert.

«This is Music» er planlagt å være en antologiserie om musikk, som tar for seg hva musikk er og hva det betyr i livene våre. Kjenner man til serien «Black Mirror», vil formatet ifølge Johannessen være sammenlignbart.

Bak prosjektet står blant andre de norske regissørene Joachim Trier og Julie Andem – sistnevnte best kjent for TV-suksessen «Skam».

SERIESKAPER: Bjørn Olaf Johannessen. Foto: Jacob Johannessen Maske

– Prosjektet har åpenbart en veldig appell, og snakkes om som rosinen i pølsen i forkant av seriekonferansen i Berlin. Det er jo hyggelig. At folk vil høre om prosjektet, sier Johannessen.

Selv står han bak blant spillefilmen «Louder Than Bombs» fra 2015, som vant Nordisk råds filmpris året etter.

Også tyske Wim Wenders og britiske David Byrne er regissører involvert i produksjonen. Byrne er kjent blant annet fra bandet «Talking Heads».

Så langt er hverken filming eller casting påbegynt, og det gjenstår en del arbeid før produksjonen er i boks.

– Men vi er i en veldig spennende fase av prosjektet nå, sier manusforfatteren.

Onsdag melder filmmagasinet Variety blant annet at prosjektet blir støttet av NRK og Norsk filminstitutt. Det bekrefter Johannessen overfor VG.

Magasinet skriver også at manusforfatteren har skrevet ferdig manus til to episoder så langt, men dette stemmer ikke, ifølge Johannessen selv.

– Det må de ha tatt ut av løse luften, eller misforstått et eller annet. Jeg har allerede skrevet ferdig en god del episoder, og plottet ut mange flere, avslører han.