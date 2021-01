Sofie Karlstad bekrefter at det er slutt mellom henne og artist Mikkel Christiansen, men at han er en av hennes nærmeste. Foto: Anniken Aronsen

Sofie Karlstad bekrefter brudd: − Fortsatt veldig glade i hverandre

Mikkel Christiansen (29) og Sofie Karlstad (23) bekrefter at de to ikke lenger er et par.

Mikkel Christiansen, bedre kjent som «Mio» i artist-duoen Broiler, bekrefter via sin manager at paret nå har gått hvert til sitt.

– Mikkel bekrefter også at de ikke er sammen lenger, men har ingen kommentar utover dette, skriver Christoffer Huse fra Sky Agency i en e-post til VG.

Influencer Sofie Karlstad gikk på sin side ut på Instagram med nyheten 2. nyttårsdag.

På engelsk skriver hun følgende til et bilde av de to sammen:

– Føler meg ikke klar for alle spørsmålene, at alt blir plukket fra hverandre eller meldinger. Jeg ønsker ham det beste livet har å tilby, og alt jeg kan be dere om er tid og forståelse.

Til VG sier Karlstad følgende om bruddet:

– Vi kan bekrefte at det er over uten noen form for dramatikk, vi er fortsatt veldig glade i hverandre, men det har vært et annerledes år for oss som folk flest. Mikkel har vært en av de få jeg har tilbrakt året 2020 sammen med, og jeg tror jeg hadde hatt det veldig tungt uten.

I tillegg skriver hun i en SMS at de to er veldig gode venner, og at hun ser på ham som en av sine nærmeste.

Paret var forsiktige med å bekrefte forholdet, men i juni fortalte Christiansen til «God kveld Norge» at de to så mye til hverandre.

Mikkel «Mio» Christiansen er en del av DJ-duoen Broiler. Foto: Hampus Lundgren

Ryktene begynte å svirre lenge før musikeren faktisk bekreftet at de to var samboere overfor Drammens Tidende.

Ingen av dem har villet utdype ytterligere, da de har holdt forholdet noenlunde privat hele veien, med unntak av noen bilder av de to sammen på Instagram.

Karlstad på sin side var i et nokså offentlig forhold med realitykjendis Mario Riera etter de to var deltagere på «Paradise Hotel». For dem ble det slutt november 2019.

Mikkel Christiansen har også hatt et relativt offentlig forhold med blogger og influencer Anniken «Annijor» Jørgensen (24). Det ble slutt mellom dem da hun var 17 år gammel, men etter hun hjalp ham med en promovideo i 2019 ser det nå ut som om de har en god tone mellom seg.