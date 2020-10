BABYLYKKE: Lene Marlin og Kåre Conradi. Foto: Lise Åserud/NTB

Lene Marlin og Kåre Conradi har fått sitt første barn

Ventetiden over for artist Lene Marlin (40) og skuespiller Kåre Conradi (48).

For mindre enn 10 minutter siden

«Baby i magen ❤️ vi er overlykkelige, og gleder oss sånn til å møte den lille 😍», skrev Lene Marlin på Instagram 15. juni.

Nå er ventetiden over for Conradi og Marlin, det skriver sistnevnte på sin Instagram-konto lørdag ettermiddag.

Der publiserer Marlin et bilde av en babyhånd hvor hun skriver de har holdt nyheten for seg selv en stund, men at de har fått en liten jente som har forandret livet deres.

Hun skriver også at den lille jenta har fått navnet Ellie.

Paret ble sammen i 2007. Året etter ble forholdet kjent for offentligheten. De kunngjorde forlovelse i 2013.

Publisert: 24.10.20 kl. 17:40