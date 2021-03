KRASJET: En mann skal ha krasjet inn i Kim Kardashians port. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

TMZ: Person krasjet inn Kardashians port

En mann krasjet inn i porten til Kim Kardashians Hidden Hills-bolig og sa at han prøvde å besøke henne, ifølge politiet.

Av Maria Støre

Publisert:

Det melder TMZ.

Anonyme kilder i politiet forteller TMZ at hendelsen skjedde rundt klokken 18:30 onsdag, da en 24 år gammel mann krasjet inn i inngangsporten, i et forsøk på å oppspore Kim Kardashian hjemme i Hidden Hills.

Ifølge TMZ klarte Kardashians sikkerhetsvakter å stoppe mannen, før de tilkalte politiet.

Mannen skal ha fortalt politiet at han bare skulle se Kardashian, og på et tidspunkt hevdet han at hun var kona hans. Mannen skal ha blitt anmeldt for overtredelse, og deretter løslatt.

Det er tøffe dager for Kim Kardashian. I februar søkte hun om skilsmisse fra ektemannen Kanye West.

Kim Kardashian (40) og Kanye West (43) har vært gift i seks år, og vært sammen i åtte. Sammen har de barna North, Chicago, Psalm og Saint.

Superstjernen skal visst nok ha bedt om delt omsorg for parets fire barn.

Amerikanske medier har lenge spekulert i at det gikk mot skillsmisse for stjerneparet. De skal ga gått til ekteskapsrådgivning og bor på forskjellige steder.

Hverken Kim Kardashian eller Kanye West har så langt uttalt seg om spekulasjonene om skilsmisse eller om den endelige skilsmissesøknaden.