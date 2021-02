DEBUTERER: Phoebe Dynevor som Daphne Bridgerton i serien ved samme navn. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

Reaksjoner på at «Bridgerton» ikke er nominert til Golden Globe

Onsdag offentliggjorde Golden Globe de nominerte for 2021. Fans på Twitter reagerer på at den mye omtalte «Bridgerton»-serien til Netflix ikke er nominert.

Serien «Bridgerton» er en amerikansk historisk drama i åtte deler, som er basert på bøkene til Julia Quinn. Da den kom på Netflix i desember fikk den god kritikk fra anmeldere og publikum.

VGs anmelder ga serien treningskast 5:

TV-PAR: Regé-Jean Page og Phoebe Dynevor i rollene som hertug og sosietetsdronning i Netflix-serien.

Skryt for mye mangfold

Serieskaperen har fått mye skryt av seerne for seriens mangfold. Selv om den utspiller seg på 1800-tallet i London er flere etnisiteter representert.

«Det er SÅ mye å elske i Bridgerton. Men det kuleste er at den er castet til perfeksjon. Og med det mener jeg variasjon», skrev Morten Hegseth i en VG-kronikk tidligere i år.

«Serien handler om overklasse-England på 1800-tallet, men faller på ingen måte for fristelsen å gjøre det blendahvitt (selv om det dessverre var sånn i virkeligheten)», legger Hegseth til.

Netflix har også sagt i en uttalelse at «Bridgerton» ble sett av 82 millioner husstander bare i den første måneden den var ute. De kaller serien den største seriedebuten gjennom tidene.

– Svikter serien

Nå reagerer fansen på at serien ikke er nominert til den gjeve film- og TV-utdelingen.

«Golden Globe har sviktet Bridgerton. Ikke én eneste nominasjon! Sykt!», skriver en fan på Twitter.

«Bridgertons kostymer og kinematografi alene fortjener priser. For ikke å snakke om Phoebe, Regé og Adjoa som spilte kjempebra», skriver en annen.

Det var Insider som omtalte saken først.

Skuespiller Lily Collins er nominert for beste kvinnelige skuespiller i Golden Globe 2021.

«Er denne virkelig nominert?»

Samtidig reagerer flere på at «Emily in Paris» fra samme strømmetjeneste er nominert i to kategorier.

«Emily in Paris» handler om en ung kvinne som flytter til Paris for å jobbe i et markedsføringsbyrå. Serien har fått kritikk for å gi et feilaktig bilde av byen.

«Jeg prøver å forstå det faktum at Emily i Paris fikk to nominasjoner, mens Bridgerton ikke fikk noen», skriver en fan på Twitter.

«Vent. Emily i Paris er nominert, men ikke Bridgerton? De har ingen god smak», sier en annen, som refererer til de som har nominert TV-serien til prisutdelingen.

Serien er nominert til «Beste kvinnelige skuespiller» og «Beste TV-serie (musikal eller komedie)». Resultatet kan ses da prisutdelingen holdes søndag 28. februar 2021.