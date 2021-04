SKILLES: John Arne Riise og Louise Angelica går fra hverandre etter ni års ekteskap. Foto: Trond Solberg

John Arne Riise og kona Louise Angelica skilles

Det skriver Louise Angelica Riise (31) i et innlegg på Instagram.

Den tidligere fotballspilleren John Arne Riise (40) bekrefter også bruddet overfor Se og Hør.

Louise Angelica skriver på Instagram at de to skilles «som gode venner». De går fra hverandre etter ni år sammen.

– Vi har kun gjensidig kjærlighet og respekt for hverandre, og er veldig takknemlig for tiden vi har hatt sammen, skriver hun.

Sammen har de én sønn.

– Vi sitter igjen med gode minner og ikke minst, vår fantastiske sønn som vi er så stolte av. Dette er kun en situasjon hvor vi har vokst fra hverandre. Vi ber om respekt for vårt privatliv i denne vanskelige tiden, skriver Louise Angelica.

De to har vært gift i nesten syv år.

– Jeg kan bekrefte at Louise og jeg dessverre skal skille lag. Det har vært en lang prosess. Men jeg er uansett glad i Louise og vil alltid være det, sier John Arne Riise til Se og Hør.

Også han legger vekt på at de to er gode venner etter bruddet. Han sier videre at de to har «forskjellige ønsker for fremtiden».

– Et samlivsbrudd er utrolig trist og jeg ber om forståelse for at familien nå trenger ro rundt oss.

Det var i 2010 at Riise først så Louise Angelica, som da hadde etternavnet Markussen. Hun dukket opp i «foreslåtte venner» på Facebook, sa Riise til VG i 2019.

Hun var tidligere Frøken Norge-finalist og jobbet da som fotomodell og makeup-artist.

Ekteskapet med Louise Angelica, var Riises tredje.

I selvbiografien «Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise» fra 2017 innrømmet fotballspilleren at de to foregående ekteskapene kunne han ha vært foruten.