«Tiger King» sitter for tiden i fengsel, samtidig som han kjemper for ekteskapet. Foto: Sue Ogrocki / AP

«Tiger King» avlyser skilsmissen

Dagen etter det Joe Exotics ektemann meldte om skilsmisse, kom kontrabeskjeden: De forblir gift for nå.

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

Fredag kom nyheten om at tigeroppdretter, fengselsinnsatt og tidligere presidentkandidat Joe Exotic (opprinnelig Joseph Maldonado-Passage) skulle skilles. Exotic er kjent fra Netflix-dokumentaren «Tiger King».

Tigerkongens ektemann, Dillon Passage, sa at han vil skille seg fra mannen. Det meldte TMZ fredag kveld, som skrev at Exotic hadde tatt nyheten svært tungt.

Dillon Passage bekreftet nyheten på sin Instagram-konto.

– Det var ikke en enkel avgjørelse å ta, men både jeg og Joe forstår at denne situasjonen ikke er bra for noen av oss.

Lørdag kom kontrabeskjeden. Det melder TMZ.

Joe Exotic kjempet hardt for å holde mannen sin fra å kaste inn håndkleet på ekteskapet deres, og advokaten hans sier at det fungerte.

Joes advokat, Francisco Hernandez, sier at han fikk en e-post fra Joe sent på fredag og sa at han hadde en ærlig samtale over telefon med Passage.

Ifølge e-posten sier Exotic at ektemannen ble enige om å legge skilsmissen på is for nå:

«Jeg og Dillon har snakket og vi kommer ikke til å skynde oss for å få en lovlig skilsmisse. Dette har vært tøft for oss begge og han kommer til å gjøre det han tror han trenger å gjøre, og jeg vil helst være gift akkurat nå så ting ikke blir kompliserte, og hvis jeg lever gjennom dette store, vil vi finne ut av det da.»

Selv har Joe Exotic sittet fengslet siden han i januar i år ble dømt til 22 år bak murene for å ha forsøkt å få en leiemorder til å ta livet av erkerivalen Carole Baskin – som også driver med stell av tigre og andre store kattedyr.