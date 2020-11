STJERNE: Aurora, her uten julestemning, skaper julehygge på tittellåten sin til årets NRK-julekalender. Foto: Frode Hansen

Nye låter uke 48

NRK-julesang fra Aurora og den siste låten Roxette har spilt inn sammen er blant det VG har på listen fra ukas nye låter. Dessuten en veldedig romjulsdrøm fra Liam Gallagher.

For mindre enn 10 minutter siden

Aurora – «Stjernestøv»

Tittellåten fra årets NRK-julekalender er akkurat så stjerneglinsende vakker og skogsyngende som du tenker en julesang med Aurora Aksnes skal være. Spesielt når den fremføres på hviskende bergensk. Med både nøkkelharpe og synth-arpeggiator. Den er kanskje ikke helt der opp med Eva Weel Skrams «Selmas Sang» fra «Snøfall» som folkelåt. Men den er mange ganger mer magisk. Nesten oppe i et isende Disneyslott. Mange trøtte småbarnsforeldre kommer til å elske å kveldsduppe til dette i den nært forekommende førjulstiden.

Musti – «En brennende Tesla»

En av årets tydeligste og viktigste nye stemmer har ikke gitt seg for julen. «En brennende Tesla» er akkurat så opprørsk i trynet som tittelen tilsier. Kanskje litt i overkant, men noen ganger må man rope høyt. Ugbad Musti er betraktelig mindre melodiøs i vendingene når hun ønsker å, øh, rense verden for mennesker for som alltid tar og aldri gir. Brutalt gjennomført, med «kan’ke høre på en pappagutt» som en lovende fremtidig catchphrase.

No 4 med Barokkanerne – «God jul igjen»

Frogners fineste trio fortsetter i det parallelle universet der deLillos muligens ikke har eksistert. Her har de fått med seg barokkensemblet Barokkanerne deler de lett-slentrende linjer som «synes du julen ikke er så altfor grei» og et refreng som egentlig bare handler om «god jul alle sammen». Perfekt til en kommende reklamefilm for Posten, Tine Meierier eller noen andre som liker å være både moderne og tradisjonelle i denne høytiden. Dessuten er den mye mer fengende enn mye annet som later som om det er en ny julesang.

Ole Hartz, Ida Celine – «Jeg vil ha ribbe»

Denne uken lister Chris Rea seg inn på den offisielle listen over landets mest spilte låter. I tilfelle noen ikke har fulgt med på kalenderen. Her vakler man så uvørent at man ikke bare legger seg tett mot Mads Hansen sin «Sommerkroppen» i arrangement, og samtidig klarer å lire av seg refreng der humoren er at det ikke går opp med «pinne ... kjøtt» i rytmen.

Festmusikk er forbruksmusikk, og all kudos for linjen «jeg er så lei av Kurt Nilsen på CD». Men resten her er dessverre hverken gøyalt eller originalt.

Matilda – «Now I’ve Got You»





Nei, det er ikke «Last Christmas», selv om den er litt snarlik i starten og har tett på samme mykhetsgrad i synthene. «Now I’ve Got You» er en behagelig soulsak som først fremstår litt forglemmelig. Så viser den seg å være så innmari søt i refrenget at den fortjener å legges inn i den store spillelista for julepop. I en tid da til og med Nick Cave selger julepynt, er det vitterlig noe å ta med seg. Matilda skal dessuten ha kredd for ukens beste pressefoto, fra en jul med en betraktelig yngre solist.

Roxette – «Piece of Cake»

Dette er låten Roxette-folket både har gledet og grudd seg til. «Piece of cake» er noe så nitrist som den siste låten Per Gessle og Marie Fredriksson spilte inn sammen. Den er dessverre skrudd til et baluba av misforstått produksjon og merkelige lyder som egentlig ikke hører hjemme noe steder. På mange måter lagt på samme Roxette-ambisjonsnivå som «Stars» (1999). Altså at man prøver å lage noe dansbart og fengende på samme tid. Refrenget gjør i alle fall ikke skam på stemmen til Fredriksson, som gikk ut av tiden for snart ett år siden. Selv om den høres svakere ut enn man kan like å innrømme. Vet ikke om jeg synes dette er en direkte fornærmelse, eller bare en helt vanlig tragedie at dette kommer ut.

Liam Gallagher – «All You’re Dreaming Of»

Musikkens svar på den avtroppende presidenten i USA lager også julesang. Ifølge sitt eget presseskrive er dette en «instant classic», «perfect for this time of year». Dessuten er han ikke snauere enn å påstå at «Bing Crosby would have been proud». Det tviler jeg særdeles sterkt på, men alle streaminginntekter fra låten går til den britisk organisasjonen «Action for Children». Det er grunn nok alene til å spille den et par ganger de neste ukene. Dessuten er den både søt og håpefull på en måte som kan få en til å tenke nostalgisk på Oasis. For øvrig går inntektene etter nyttårsaften til opphavsmannen igjen. Antagelig har vel alle barn fått det like godt som Liam Gallagher innen det.

John R. Kjellström – «Den ondene sommaren»

Her er nok en svenske som mestrer dette med mørke i indre og ytre dalstrøk. Selvsagt på en helt annen måte enn det vi her til lands kan skryte på oss. Singer/songwriter Kjellström har riktignok spilt inn debuten sin i den norske forstaden til Sverige, Halden. Og kommer ut på plateselskap med base i Bergen. Men han sjekker tydelig av på både malmfylt og passe rufsete røst, samt nesten programmatisk dunkel instrumentering. Mørketiden er definitivt ikke over. Det er massevis av kake igjen.

Publisert: 27.11.20 kl. 14:54

Mer om NRK Oasis Tesla