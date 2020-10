SEXKULTLEDER: Keith Raniere (60) er grunnlegger av selvhjelpsorganisasjonen NXIVM som skal ha holdt unge kvinner som sex-slaver. Foto: JANE ROSENBERG / X03184

Sexkultleder Keith Raniere: − Jeg er uskyldig

Lederen av sexkulten NXIVM, Keith Raniere (60), hevder i nytt intervju at han er uskyldig og sier han er et offer for «uetisk rettsforfølgelse».

Nå nettopp

Det skriver nettstedet Dateline. I intervjuet med NBC Nightly News benekter Raniere å stå bak sex-handel, besittelse av overgrepsmateriale og pengeutpressing.

– Dette er en fryktelig tragedie med mange, mange mennesker som blir såret. Det er en fryktelig urettferdighet her. Om du tror jeg er djevelen eller ikke, så må rettsprosessen undersøkes, sier han i intervjuet.

Han ble i 2019 dømt og funnet skyldig i å ha gjort sine kvinnelige følgere til sex-slaver.

Han har bedt om en ny rettsak, men det ble avvist av en dommer fredag. Raniere har enda ikke fått straffeutmålingen, men skal tirsdag møte i retten hvor han risikerer å få livstid, ifølge Dateline.

les også Kjendiser, brennmerking og sextvang: Nxivm er USAs mest kontroversielle kult

– Jeg beklager

Videre sier han «at han er lei seg og smertet» for sin rolle i den omstridte selvhjelpsorganisasjonen.

– Jeg beklager for at jeg har deltatt i alt dette, denne smerten og lidelsen, sa han og la til:

– Jeg har tydeligvis deltatt. Jeg har vært leder for samfunnet. Og det har kommet til dette. Selv om det er av undertrykkelse, er jeg lei meg og smertefull. Dette er en forferdelig situasjon.

les også «Smallville»-skuespilleren innrømmer å ha lurt kvinner inn i sex-kult

Selvhjelpsorganisasjonen NXIVM som holder til i Albany, New York, ble grunnlagt i 1998 av Raniere. Foruten å være leder, var han også den eneste mannen som var tilknyttet nettverket.

New York Times har jobbet lenge med å komme til bunns i hva som foregår bak organisasjonens stengte dører.

Avisen skal ha avdekket hvordan NXIVM bruker bisarre og voldsomme metoder for å holde på medlemmene, som alle er kvinner i alderen 30 til 40 år. HBO har også laget en dokumentarserie om gruppen.

les også Lager TV-dokumentar om kontroversiell sex-kult

Smallville-skuespiller vervet kvinner

Kjendiser som Allison Mack (38) og India Oxenberg (29) var blant medlemmene av den omstridte selvhjelpsorganisasjonen.

Mack, som i «Smallville» spilte rollen som Chloe Sullivan, skal ha vært sentral i virksomheten og omtales som Ranieres høyre hånd.

Hun har senere innrømmet skyld i tiltalen som går ut på å ha manipulert unge kvinner til å bli sexslaver. Både Raniere og Mack venter fortsatt på straffeutmålingen.

Raniere sitter fengslet, mens Mack er løslatt mot kausjon og soner med fotlenke hjemme hos sine foreldre. Strafferammen for det de to er dømt for er mellom 15 år og livstid.

les også «Smallville»-stjerne tiltalt for sex-slavedrift – løslatt mot kausjon

TILSTO: Skuspiller Allison Mack har innrømmet at hun var med på å verve kvinner til NXIVM. Foto: Mark Lennihan / TT NYHETSBYRÅN

Milliardærarving dømt

Milliardærvingen Clare Bronfman (41) ble i september dømt til over seks års fengsel for sin rolle i organisasjonen.

Hun er datter til avdøde Edgar Bronfman, spritkongen bak det kanadiske selskapet Seagram, og skal være god for flere milliarder kroner.

I fjor erklærte hun seg skyldig i kriminelle handlinger.

41-åringen, tidligere kjent rytter, innrømmet skyld på to tiltalepunkter – kredittkortsvindel, samt for å ha huset en illegal innvandrer.

DØMT: Milliardærarving Clare Bronfman (41) ble dømt til over seks års fengsel for sin rolle i sexkulten. Foto: John Minchillo / AP

Publisert: 24.10.20 kl. 10:03

Les også

Mer om Sex Menneskehandel TV-serier