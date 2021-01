NYTT FJES: Fredrik Skavlan gir fra seg posisjonen som fredagskonge – til den nye SVT-dronningen, Carina Bergfeldt (40). Foto: Kajsa Göransson/SVT

Carina Bergfeldt (40) er Skavlans svenske arvtager

Da journalisten Carina Bergfeldt gjestet Skavlan for et år siden, visste hun ikke at det også var en audition for jobben som programleder i «prime time».

Talkshowet «Skavlan» er Skandinavias største, og har vært en kjempesuksess også i Sverige siden premieren i januar 2009. Norske Fredrik Skavlan har sjarmert og irritert med sin svorske talemåte, og hatt en gjesteliste pakket med verdens aller største artister og navn.

Det mangler altså ikke på meritter for showet, men fra januar skal Skavlan ut, og inn rykker den langt mer ukjente Carina Bergfeldt og blir kanalen SVTs nye fredagsdronning i prime time.

Den svenske journalisten var selv lenge ikke klar over hva slags rolle hun var tiltenkt, forteller hun til VG på telefon fra hjembyen Stockholm.

I mai fikk Bergfeldt, som inntil nylig var kanalens USA-korrespondent, en litt kryptisk telefon fra SVT som spurte om hun ville «prøvefilme for noe».

– Det tok tre telefonsamtaler med kanalen før jeg skjønte at det var et talkshow. Først tenkte jeg « herregud! Dette er jo ikke riktig klokt!» Talkshowet Skavlan er jo en institusjon i Sverige! Han har intervjuet «alle»! Det å ta over for han er ... veldig stort, sier Bergfeldt fornøyd til VG.

Intervjuet Trump

Etter 17 sesonger med «Først og sist» på NRK, og 20 sesonger med Skavlan på SVT i samarbeid med norske kanaler, er det tid for en pause med pappapermisjon for programleder Fredrik Skavlan.

Hva og hvem SVT skulle fylle denne «gullflaten» på fjernsyn med, hadde Skavlan og hans kolleger i stor grad allerede pønsket ut, lenge før den nye talkshowverten var klar over det.

Carina Bergfeldt gjestet selv Skavlan da hun kom hjem fra USA-oppholdet i januar 2020, da med sønnen Hamilton i magen. Da hadde Fredrik Skavlan og hans kolleger hatt henne i tankene siden oktober.

Etter programmet spurte Skavlan Bergfeldt hva hun skulle finne på nå.

– Jeg har ingen anelse! Hva skal man egentlig gjøre, når man har hatt et arbeid der man har intervjuet Donald Trump i det Ovale Rom?, svarte hun.

– Da starter du et talkshow!, sa Fredrik Skavlan, og så lo de godt sammen av det Bergfeldt fortsatt trodde var en spøk, forteller hun til VG.

Utfordring

Programmet, som skal bære Carina Bergfeldts navn, skal altså erstatte Skavlans talkshow, i første rekke i vårsesongen 2021. Norske TV2 kommer ikke til å sende programmet, og har per 11. desember heller ikke offentliggjort hva som erstatter Skavlans fredagsflate hos dem.

Fra leiligheten Stockholm forteller den meritterte journalisten at hun måtte gi seg selv litt tid til å tenke over tilbudet, fordi formatet talkshow er et ganske annet enn det hun selv visste at hun trivdes med.

– Jeg har alltid synes at det er morsomst ute i felt. Å reise og treffe folk i alle mulige miljøer har vært mitt liv i mange år nå, og det er noe jeg vet at jeg mestrer. Jeg kan reise hjem til folk og få dem til å ha det bra og åpne seg når vi er der, men jeg vet ikke om jeg kan skape samme følelse i et studio. Er dette noe jeg virkelig kan få til?, spurte jeg meg selv. Men, så kjente jeg at «vet du hva, jeg får bare en sjanse». Men det er veldig skummelt, det skal jeg innrømme, ler hun.

PRISVINNER: Carina Bergfeldt fikk Den store journalistprisen i Sverige for sin reportasje "Dagen vi aldri glömmer" om terrorangrepet på Utøya. Foto: Christine Olsson / TT / TT NYHETSBYRÅN

Utøya ble vendepunktet

Selv om den 40 år gamle journalisten ikke har ledet talkshow før, er hun et kjent navn for mange i Sverige. For uten om å ha vært en nyhetsprofil i ruten fra USA, og ha skrevet flere bøker, ble hun utnevnt til hedersdoktor ved Umeå Universitet for sine reportasjer i 2018, og i 2012 fikk hun Den store journalistprisen i Sverige for sin reportasje "Dagen vi aldri glömmer" om terrorangrepet på Utøya.

Nettopp dekningen av Utøyatragedien for hennes daværende arbeidsgiver Aftonbladet, ble et vendepunkt i Bergfeldts karriere. Selv om hun de siste årene har hatt drømmejobb på drømmejobb, har ikke ting kommet lett for reporteren tidligere i karrieren.

– Jeg har alltid likt å skrive, men visste ikke helt hvordan jeg skulle jobbe med det. Når jeg første fant ut at det var journalist jeg ville bli, var jeg 14 år gammel, og gikk inn på lokalavisen i den lille byen der jeg bodde. De sa ja til å la meg prøve, og jeg ble sendt for å dekke en gospelkonsert. Da jeg kom tilbake sa redaktøren at det var det verste han noensinne hadde lest. Jeg gikk ut derfra og var overbevist om at jeg ikke kunne skrive. Det skulle gå ti år før jeg søkte journalisthøyskolen. Etter det fikk jeg jobb i Aftonbladet, i et miljø som var svært mannsdominert. Jeg forsøkte mitt beste i mange år, men fikk stadig beskjed om at de ikke kom til å virkelig satse på meg fordi « du er ingen penn, Carina».

Så kom sommeren 2011, og med de fleste andre på ferie var det Carina som ble sendt for å dekke terroren på Utøya. Dekningen skulle vinne henne Sveriges mest høythengende journalistpris.

– Og så kom USA-jobben for SVT, og utnevnelsen som hedersdoktor. Og nå denne jobben. Det finnes ingen ting bra med Utøya, men det endret livet mitt, sier Bergfeldt.

Deler på Instagram

Carina Bergfeldt har 123.000 følgere på Instagram, og deler raust av livet der. Her kan folk få et innblikk bak kulissene på reportasjetur, se sønnen Hamilton prøve en matrett for første gang, eller dykke inn i nye romantiske gester Carinas danske journalistektemann Jesper Zølck har gjort, ofte fra andre siden av kloden. For hvert eneste innlegg kommer det ofte flere hundre kommentarer.

Programlederen har et reflektert forhold til åpenhet som en kur mot vonde hemmeligheter.

– For meg handler det om at jeg vokste opp i en familie som var veldig dysfunksjonell, det var vold og hemmelighold. Jeg har skammet meg for så mye hele livet mitt. Jeg har holdt tilbake. Menn har holdt meg tilbake, skremt meg, gjort meg til mindre enn jeg er. Men så kom jeg til et punkt der jeg sluttet å skamme meg, forteller hun.

Nedsettende kommentarer fra «gretne gamle gubber» preller av, sier hun.

– Hovedsakelig er folk bare veldig snille, oppmuntrende og omtenksomme. Jeg velger å fokusere på det positive. Den kjærligheten jeg får tilbake ved å dele, veier så mye tyngre enn grumset, forsikrer hun.

ÅPEN: Carina Bergfeldt har vært åpen om sin vanskelige oppvekst med en voldelig far. Nå slår hun et slag for åpenhet. Foto: Kajsa Göransson/SVT

Mer «vanlige folk»

Å få folk flest til å dele, er nettopp ett av målene hun har for talkshowet sitt. – Noe jeg har tatt med meg fra årene i USA, er ønsket om å formidle historiene til «vanlige mennesker» med uvanlige historier. Jeg vil ha representanter fra den virkelige verden, ikke bare kjendiser som skal selge sin nye kokebok. Jeg mener faktisk at folk er mer interessert i «vanlige mennesker» enn vi tror, mener journalisten.

Etter ti episoder, én sesong, med talkshow på SVT, skal Bergfeldt igjen ut der hun trives aller best: I felt. Da skal hun lage en dokumentar i anledning tiårs-minnemarkeringen for Utøya.

– Det er stedet hvor de fryktelige scenene overgikk alt jeg hadde sett før, og samtidig så jeg det fineste i mennesker komme frem. Jeg slipper ikke Utøya, forsikrer hun.