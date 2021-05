17. MAI I ÅR: Kongefamilien på slottsbalkongen, f.v.: prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, dronning Sonja og kong Harald. Foto: Lise Åserud / POOL

Kronprins Haakon får coronavaksine

11 personer ved det kongelige hoff får coronavaksine som følge av regjeringens vaksinefordeling. Kronprins Haakon (47) er blant disse.

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter hoffet overfor VG onsdag kveld.

De resterende vaksinedosene vil bli gitt støttefunksjoner rundt Kong Harald, samt enkelte kritiske lederfunksjoner ved hoffet bekrefter kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Det kongelige hoff.

Kong Harald (84) og dronning Sonja (83) mottok første vaksinedose 13. januar. De fikk tilbudet direkte fra regjeringen.

Kongeparet fikk andre dose med Pfizer i februar og er dermed ferdig vaksinert. Det samme er prinsesse Astrid (88).

Det var i forrige uke at nyheten kom om at regjeringen går inn for å vaksinere 500 personer på Stortinget, i regjeringen, på Slottet og i Høyesterett.

Vaksineringen foregår på Akershus festning onsdag og torsdag denne uken. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland har begrunnet beslutning ut fra beredskapshensyn. Et stort antall kommuneoverleger reagerer imidlertid sterkt og mener det er «feil og usolidarisk».