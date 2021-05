Foto: ANGELA WEISS / AFP

Kim Kardashian: − Jeg tok eksamen med covid

I den ferskeste episoden av «Keeping Up With The Kardashian» hevder Kim Kardashian (40) at hun ble smittet med coronaviruset på verst tenkelige tidspunkt: Rett før hun skulle prøve å ta juseksamen for andre gang.

Av Camilla Bergland og Ingrid Hovda Storaas

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi skal ha 12-timers studiedager hver dag frem til testen, og jeg har bare følt meg så syk og så forferdelig med covid at jeg knapt kan komme meg ut av sengen for å studere, sier hun i et utdrag fra episoden gjengitt av People.

Uttalelsene kommer i Kardashian-familiens reality-show «Keeping Up With The Kardashians» – «KUWTK» blant de innvidde.

Kim har tidligere fortalt at sønnen Saint har vært smittet med corona, og nå avslører hun altså at også hun selv og de tre andre barna North, Psalm og Chicago har vært smittet. Episoden ble spilt inn i november 2020.

– Alle mine fire babyer og jeg hadde covid!!! I det minste hadde vi det sammen og alle har det bra, skriver hun på Twitter natt til fredag.

Tidligere har det vært kjent at også barnas far, Kims kommende eksmann Kanye West, har vært smittet.

Kim, som i 2019, fortalte at hun studerte for å bli advokat, forteller også at hun kom seg gjennom eksamen til tross for sykdommen.

Ifølge People var dette stjernens andre forsøk.

– Ingen unnskyldninger!!! Jeg tok eksamen med covid!!! Jeg besvimte nesten etter time 4, men jeg gjorde det likevel! skriver hun på Twitter.

I en annen melding skriver hun at ikke kunne studere eller konsentrere seg på grunn av sterke ryggsmerter.