SAMMEN: Rihanna og A$AP Rocky sammen på British Fashion Awards i London i 2019. Foto: Joel C Ryan / Invision

Bekrefter at de er et par

Rapperen beskriver artistkjæresten som «mitt livs kjærlighet».

Publisert: Nå nettopp

I et nytt intervjuet med herremagasinet GQ snakker rapper A$AP Rocky, hvis ekte navn er Rakim Mayers, ut om forholdet med Rihanna.

– Mitt livs kjærlighet. Min kvinne.

Sånn beskriver Mayers kjæresten sin i intervjuet.

Det har gått rykter om at de to har vært et par helt tilbake til 2013 da de begge reiste rundt med Diamonds World Tour.

– Det er så mye bedre når du har den ene. Hun utgjør sannsynligvis en million andre, svarer han på spørsmål om hvordan det er å være i et forhold.

Han legger til at artistkjæresten har påvirket hans neste album.

A$AP Rocky er en av verdens største hiphop-stjerner. I 2019 fikk han mye omtale i forbindelse med en konsert i Stockholm.

Han og flere av hans medarbeidere ble pågrepet i etterkant av konserten. Han ble mistenkt for 30. juni å ha mishandlet en mann som skal ha blitt overfalt av flere mens han lå nede, og satt varetektsfengslet fra 5. juli til rettssaken startet 30. juli.

Saken ble en verdensnyhet og daværende president Donald Trump engasjerte seg til og med i saken.

Meyers og to andre amerikanere ble funnet skyldig i å ha slått og sparket en 19 år gammel afghaner på åpen gate. De ble dømt til betinget fengsel samt til å betale den fornærmede 12.500 svenske kroner i erstatning.

Meyers har ikke anket dommen.