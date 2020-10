SLAKTES: Ava Max’ nye låt får hard medfart av VGs anmelder. Her er hun på konsert i London i desember i fjor. Foto: Scott Garfitt / EMPICS Entertainment

Musikkanmeldelse: Nye låter uke 42

Lana del Rey, Demi Lovato, og Turab sitt samarbeid med Ane Brun dukker opp blant låtene VG har anmeldt denne fredagen.

Lana Del Rey - «Let Me Love You Like a Woman»

Albumet «Chemtrails Over the Country Club» (for en tittel) skulle egentlig ha vært ute i over en måned nå. I stedet skylder Del Rey på vinylfabrikken og forskyver alt til neste år. Passende for en artist som til de grader illuderer drømmen om Hollywood i alt hun gjør. Første singel er (selvsagt) en mørkmanende, mystisk og seig stiløvelse i forsøksvis underkastelse, der refrenget gjentas i det uendelige. Med kun et stillfarent piano, og et nesten ikke-eksisterende arrangement. Likevel bygger låten seg gjenkjennelig opp i intensitet i de tre minuttene den bruker på å få jeg-personen i teksten klar til å endelig forlate LA. Eller gi opp alt.

Turab og Ane Brun - «Nesten Hjemme»

Turab Awan fra Manglerud i Oslo har drevet med musikk siden lenge før han dukket opp på Norske Talenter i 2014. Her har 21-åringen fått til et noe overraskende samarbeid med selveste Ane Brun. Hun bidrar med mer stjernestøv enn virkelig å løfte låten, for det gjør Turab greit alene. «Nesten hjemme» er mer søt og fengende lykke fra den syngende rapperen. En oppstemt liten sak som fester seg på hjernen på riktig måte. Og nesten blir for gledelig til å spilles nå som vi er nesten i november.

TIx og Teddy - «Ikke han»

Thomas Alexander Strandskogen var tidligere Thomas i boybandet Suite 16. Som ble størst da de fikk remiksebehandling av russelåtmaskinen Rykkinnfella. Her har han slått seg sammen med hitlistegrossist (og tidligere russelåtfabrikk) Tix i en virkelig klinelåt. Om å være ham som forstår, og ikke ham som er dum. Teksten er passe enkel og nødrimete, der skårene rimer på tårene. Det er greit det. Teddy synger fint, det er passe vuggende, og lett forglemmelig. Tix produserer så det høre passe eksklusivt ut. Så lar vi den åpenbare han/ham-diskusjonen ligge.

Ben Alexander - «Somni»

Dette er fort de som ikke helt husker at de har glemt Massive Attack. Londonbaserte Ben Alexander er egentlig fra våre trakter, men jobber med å etablere seg som artist der over i den eurpeiske pophovedstaden. Dette samarbeidet med vel så ukjente Mörmaid på vokal er myk chill med raus romklang. Og en seig, men duvende beat som holdes sammen av en repetitivt pianotone. Ja, det kunne vært introen til en HBO-serie. Det er det altså ikke. I alle fall ikke enda.

Demi Lovato - «Commander in Chief»

Nå er verden så på hodet at popen har blitt politisk. I stedet for å lage en sinna «American Idiot» for å fortelle hvor håpløst hun synes USA er drevet, skaper Lovato en velmenende ballade der blant annet Julia Michaels har bidratt med skrivekunster. Utfordringen er at resultatet peker vel så mye i retning av den parodiske «The American Dream»-låten fra filmen «Wag the Dog». En ganske traust og seigflytende gospelsak som virker oppriktig velment. Samtidig: Det er vel en slags sannsynlighet for at man lettere lytter til teksten i denne hastigheten. Den er god. Spørsmålet er om det vil flytte en eneste velger. Jeg tviler.

Ava Max og Atlantic Holiday - «Christmas Without You»

De fleste av oss kan leve fint med at julemarsipanen er i butikkene, selv om vi fremdeles ikke har passert Halloween. Men 2020 er tydeligvis også offisielt så føkka at vi allerede har årets første nye julesang. Og for noe forferdelig tøv. Ava Max (Tix-skrevne «Sweet but Psycho») legger vokalen som en greit entusiastisk Mariah Carey-kopi (ja, hun treffer en hinsides høy C på slutten). Teksten er også en slags skrudd pastisj på «All I Want for Christmas». Produksjonen kommer så rolig inn fra siden at man virkelig skal lete etter julestemningen. Og for øvrig: Atlantic Holiday er vel heller ikke en artist, men en hotellkjede? Heldigvis er det fremdeles ni uker igjen til jul.

Lauv og Conan Grey - «Fake»

Produsent/sanger/låtskriver Lauv er den store samarbeidsmonsteret for tiden. På årets tolvte (!) singel (da inkluderer vi ikke diverse Tik Tok-samarbeid) har med Conan Grey, som albumdebuterte tidligere i år. Refrenget passer perfekt til å rope høyt i biler, busser, båter, gatelangs og i hissige oppgjør. Javisst er den ganske så enkel, men på den gode måten. «Fake» er et passe greit hate-anthem med mild gitar og snill beat. Dessuten har den et perfekt aproposlåt-potensiale. Slik skal man på ingen måte underslå verdien av.

Verfast - «Nok sagt!»

Denne trioen kommer fra steder på vestlandet som stemmer hundre prosent med bandnavnet. De har gitt ut noen gode tendenser det siste året, uten at låtene har sittet helt. Her treffer de derimot tilnærmet perfekt med nydelige vokalharmonier i et vestkyst-aktig (selvsagt) gitarlandskap som kler sognedialekten perfekt. Det øses på fine harmonier i et passe vart tempo. Slikt som man må kunne si at svenskene har vært mye bedre til enn oss. (Og det norske bandet som like gjerne heter Sweden). Ikke minst det virkelig lykkelig harmoniserte refrenget her noe man gjerne kan spille om igjen og om igjen.

Publisert: 16.10.20 kl. 16:04

